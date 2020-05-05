ABD'nin perakende devi koronavirüse yenildi: J.Crew konkordato başvurusu yaptı Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ardından birçok sektörde ekonomik zorluklar baş göstermeye başladı. Özellikle insanların karantina sürecinde ve sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde temel ihtiyaçlar dışındaki alışveriş oranları düştü. Buna bağlı olarak da ABD'nin perakende devlerinden olan J.Crew Group, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi 05 Mayıs 2020, 07:44 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2020, 07:51 AA