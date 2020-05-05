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Ekonomi ABDnin perakende devi koronavirüse yenildi JCrew konkordato başvurusu yaptı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin perakende devi koronavirüse yenildi: J.Crew konkordato başvurusu yaptı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının ardından birçok sektörde ekonomik zorluklar baş göstermeye başladı. Özellikle insanların karantina sürecinde ve sokağa çıkma yasağı olan bölgelerde temel ihtiyaçlar dışındaki alışveriş oranları düştü. Buna bağlı olarak da ABD'nin perakende devlerinden olan J.Crew Group, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
J.Crew Group
J.Crew Group

Amerikan perakende şirketi J.Crew Group, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri sonucu konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

BORÇ VERENLERLE ANLAŞMA YAPTILAR

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1,65 milyar dolarlık borcun öz kaynağa dönüştürülmesi için borç verenlerle anlaşma yapıldığı kaydedildi.

  • Açıklamada, J.Crew Group'un konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi. Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen J.Crew Group Üst Yöneticisi (CEO) Jan Singer, borç verenlerle yapılan anlaşmanın, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına şirket için kritik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Singer, bu süreçte müşterilere hizmet sunmaya devam edileceğini belirterek Kovid-19 salgınından kaynaklanan olağanüstü koşullarda dahi tüm operasyonları günlük olarak sürdüreceklerini vurguladı.

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