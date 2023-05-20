ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Karadeniz’de doğal gaz ve Gabar’da da petrol bulan TPAO, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak yeni adımlar atıyor. Aramaları Türkiye’nin 7 bölgesine yayan şirket, yeni müjdeler için özellikle Ege ve Güneydoğu bölgelerine odaklanmış durumda.