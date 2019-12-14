Ekonomi ABDnin silah kararına KKTCden tepki Büyük kaygı duyuyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin silah ambargosunu kaldıran kararına KKTC'den tepki: Büyük kaygı duyuyoruz!

ABD'nin silah kararına KKTC'den tepki: Büyük kaygı duyuyoruz!

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Ambargonun kaldırılmasının büyük bir hata olduğu dile getiren KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, bu kararın tırmanan gerginliğe destek vermek anlamına geldiğini belirtirken, Rum liderliğinin barışını tehdit eden tavırlarına rağmen sırtının sıvazlanıyor olmasından büyük kaygı duyulduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.
ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasının büyük bir hata olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KARAR BARIŞI TEHLİKEYE ATACAK NİTELİKTE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987'den bu yana GKRY uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının, Kıbrıs ve genel anlamda Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip satan çeteye 6 ilde operasyon
GÜNDEM
Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip satan çeteye 6 ilde operasyon

GERGİNLİĞE DESTEK VERİR

Açıklamada, "Kuşkusuzdur ki bu karar, son zamanlarda GKRY'nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerini ve özellikle denizdeki haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır." ifadesine yer verildi

KKTC yönetimi silah ambargosunu kaldıran karara yönelik büyük kaygı duyduklarını açıkladı.

BÜYÜK KAYGI DUYUYORUZ

GKRY'nin neden durmaksızın silahlanma çabası içerisinde olduğunun sebebinin belli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Rum liderliğinin bölge barışını tehdit eden bu tavırlarına rağmen sırtının sıvazlanıyor olmasından büyük kaygı duymaktayız." ifadesi kaydedildi.

"Böyle bir sonuç, iki halk arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açacaktır"

Açıklamada, ABD'nin GKRY'ye uygulamakta olduğu silah ambargosunun, ABD Kongresi'nin 2020 mali yılı "Ulusal Savunma Yetki Yasası" çerçevesinde, Rum tarafının kara para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalışması ve Rus askeri gemilerinin Güney Kıbrıs limanlarından ikmal da dahil yararlanmasına kısıtlama getirmesi gibi belirli şartlara bağlı olarak kaldırılmasına ilişkin kararın Temsilciler Meclisi'nden geçtiği ve Senato'nun onayına sevk edildiği belirtildi.

Bu kararın Senato'da, ardından da ABD Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmesi durumunda, sadece ABD’nin Kıbrıs’ta müzakerelere dayalı bir çözüme dair samimiyetsizliğini ortaya çıkarmış olmayacağının vurgulandığı açıklamada, ayrıca, ABD başta olmak üzere tüm uluslararası toplum tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirilen statükoya ve bölgedeki istikrarsızlığa destek vermiş olunacağının altı çizildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"ABD bu kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin halihazırda Güney Kıbrıs'ı her an patlamaya hazır bir 'silah deposuna' çevirme çabalarına da somut bir şekilde katkıda bulunmuş olacaktır. Böyle bir sonuç, hiç kuşkusuz ki müzakerelere dayalı bir çözüme ulaşılması yönünde uzlaşmaz tavır sergileyen, Ada ve bölgedeki tansiyonu artırıcı faaliyetlerini fütursuzca sürdüren ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uyguladığı insanlık dışı izolasyonu giderek artıran GKRY liderliğinin bu düşmanca tavırlarının katlanarak artırmasına, iki halk arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine yol açacaktır."

ABD BÜTÇE TASARISI

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" olarak bilinen savunma bütçe tasarısı, Kongrenin iki kanadının üzerinde uzlaştığı şekliyle Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

  • Tasarıda, Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise GKRY'ye yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

Tasarıya göre, ABD Başkanı, Rum yönetiminin "para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını" ve "Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını" Kongre'nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.

Komutandan Libya itirafı: BAE yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor
DÜNYA
Komutandan Libya itirafı: BAE yönetiyor, Ruslar da savaşı planlıyor
Kar beklenirken sıcaklık artıyor

Kar beklenirken sıcaklık artıyor

​Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıkacak.
Büyük kaygı duyuyoruz!

Büyük kaygı duyuyoruz!

​ABD'nin silah ambargosu kararına KKTC'den tepki.
Erdoğan misafir etti

Erdoğan misafir etti

Kar kış demeden 2 km yürüyerek okula gidiyordu.
Ruslar planlıyor<br>BAE ise yönetiyor

Ruslar planlıyor
BAE ise yönetiyor

Komutandan Libya'daki savaşa yönelik itiraf.
Afganların<br> arasına katacaklardı

Afganların
arasına katacaklardı

​Yunanistan'a kaçıracaklardı şebeke çökertildi.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Nişanlı çift akılalmaz kazadan sağ kurtuldu.
Reddediyoruz!

Reddediyoruz!

​TBMM'nin ABD'ye yönelik kararı Resmi Gazete'de.
'Kermes' operasyonu

'Kermes' operasyonu

Araçların ​şasi numaralarını değiştirip satıyorlar.
10 metreden<br>alt geçide çakıldı

10 metreden
alt geçide çakıldı

​Alkollü sürücü parçalanan araçtan yaralı kurtuldu.
Teklifi reddetti

Teklifi reddetti

​Fenerbahçe Ozan Tufan'la anlaşamadı.
Montrö<br>lobisi rahatsız

Montrö
lobisi rahatsız

​CHP ve Gezi Koalisyonu önüne geçmeye çalışıyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
AVM'de kanlı kavga

AVM'de kanlı kavga

​Kafede çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Asıl katliamı Ermeniler yaptı

Asıl katliamı Ermeniler yaptı

​Kazım Karabekir'in kızı YeniŞafak'a konuştu.
Kellesine 10 milyon

Kellesine 10 milyon

​İçişleri Bakanlığı'ndan bebek katili terörist Dahlan'ı avlayan kişiye ödül.
Türkiye’ye karşı küresel ittifak

Türkiye’ye karşı küresel ittifak

​ABD, Rusya, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve BAE'ye Ürdün de eklendi.
Annem orada mı diye bakıyorlar

Annem orada mı diye bakıyorlar

​Ceylan ailesi oğullarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.