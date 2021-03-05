Ekonomi ABDnin Xiaomiye yaptırım nedeni ortaya çıktı Çinden ödül aldılar
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin Xiaomi'ye yaptırım nedeni ortaya çıktı: Çin'den ödül aldılar

ABD'nin Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'ye uyguladığı yaptırımların nedeni ABD Savunma Bakanlığı belgelerinde ortaya çıktı. Teknoloji devinin üst yöneticilerinden Lei Jun'a Çin devleti tarafından verilen ödül nedeniyle "ordu bağlantılı şirket" olarak gösterildiği ve yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Xiaomi'nin söz konusu listeye alınması üzerine ABD Savunma Bakanlığına karşı Washington Bölge Mahkemesi'nde açtığı davada sunulan belgeler, şirketin listeye eklenme gerekçelerine de ışık tuttu.

Çin'den ödül alınca yaptırım uygulandı

Bakanlığın mahkemeye sunduğu belgelerde, Jun'a 2019'da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından verilen ödül ile şirketin 5G ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere yönelik yatırım planları, "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklenmesinin nedenleri olarak gösterildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Ocak'ta, aralarında Çin'in en büyük akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi'nin de bulunduğu 9 firmayı "ordu bağlantılı şirketler" listesine eklemişti.

Söz konusu tanımlama ile ABD vatandaşlarının listedeki şirketlere yatırım yapması engellenirken, Xiaomi listeden çıkarılmak için ABD Savunma Bakanlığından davacı olmuştu.

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