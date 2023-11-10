Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarına yerli ve milli yeni koruma sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Havalimanları artık yerli ve milli "Siber Tehdit İstihbarat Yazılımı" ile korunmaya başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu Bilişim Ödülü’ne layık görülen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği ‘Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
'Daha korunaklı ve güvenli hale getirildi'
'108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamında'
Bakan Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformunun özelliklerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
- “DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı. DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”