Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarına yerli ve milli yeni koruma sistemi

“Akıllı Siber İstihbarat Yazılımıyla, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ’ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan Ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum”