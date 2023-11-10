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Ekonomi

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Havalimanlarına yerli ve milli yeni koruma sistemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hava meydanlarının Akıllı Siber İstihbarat ile daha güvenlikli hale getirildiğini vurgulayarak, çalışmanın Türk mühendisleri tarafından geliştirildiğini belirtti.

13:57 - 10/11/2023 пятница
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Havalimanları artık yerli ve milli "Siber Tehdit İstihbarat Yazılımı" ile korunmaya başlandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kamu Bilişim Ödülü’ne layık görülen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) geliştirdiği ‘Akıllı Siber İstihbarat ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Daha korunaklı ve güvenli hale getirildi'

Yüzde 100 yerli ve Türk mühendislerince geliştirilen projeye ilişkin olarak Uraloğlu,
“Akıllı Siber İstihbarat Yazılımıyla, siber istihbarat düzeyindeki tehditlerin hızla analiz edilmesine ve daha hızlı önlem alınıp korunmasına olanak sağlıyor. DHMİ’ye ait 54 hava meydanımızdaki tüm sistemlerimiz, böylece defansif savunmadan Ofansif analiz yöntemleriyle ile saldırıları daha önceden keşfedilmesi sonucunda daha korunaklı ve güvenli hale getirilmiştir. Ayrıca DHMİ yönetimini ve mühendislerimizi de yerli ve milli geliştirdikleri çalışmalardan dolayı ayrıca kutluyorum”
diye konuştu.

'108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamında'

Bakan Uraloğlu, Coğrafi Tabanlı Dijital Bilgi Platformunun özelliklerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

  • “DHMİ sorumluluğundaki havalimanlarına ait iç ve dış ortam envanter verilerinin toplanması, görüntülerinin çekilmesi, sayısallaştırılması, koordinatlı olarak haritalandırılması, 3B modellenmesi, saklanması ve bunların web, mobil ve masaüstü ortamlarda sunulması, DHMİ bünyesindeki diğer ilgili sistemler ve kurum, kuruluşlar tarafından paylaşılan verilerin entegrasyonlarının sağlanması amaçlandı. DHMİ bünyesinde bulunan 54 havalimanı kampüsü, kampüs içerisinde yer alan elektronik cihaz istasyonları, hizmet binaları, ticari alanlar, müştemilat yapıları, Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü kampüs ve binaları ile havalimanı sınırları dışında yer alan 108 elektronik cihaz istasyonu proje kapsamına alındı.”

#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#DHMİ
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