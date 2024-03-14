Adana Karaisalı'da 10 sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak

10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor.

10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak. Projenin değeri yaklaşık 95 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık İR/TPO/K/723 ruhsat numaralı alanda

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Adana'nın Karaisalı ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık İR/TPO/K/723 ruhsat numaralı alanda

Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor. Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Arama işlemlerinde petrol tespit edilmesi durumunda petrolün çıkarılması işlemlerine başlanacak.