Ekonomi Adana kebabında talaş hilesi iddiasına denetimli yalanlama Haberler gerçeği yansıtmıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Adana kebabında 'talaş hilesi' iddiasına denetimli yalanlama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Adana kebabında 'talaş hilesi' iddiasına denetimli yalanlama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Adana kebabı satan bazı restoranların talaşı renklendirip sahte toz biber haline getirdiği ve kebaplarda kullandığı iddiası üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kebapçıları denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Türkiye’de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen sahte toz biberi de kıymaya karıştırdığı iddia edildi. Haberin medyada yer alması üzerine Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bugün kebapçılara giderek etleri, baharatları ve işletmelerin hijyen durumunu denetledi.

Bir kebapçının işletme müdürü İbrahim Bağış, insan sağlığına önem verdiklerini belirterek, “Etlerin mühürlü olması çok önemli. Adana kebap tescillidir. Dünya markasıdır. Adana’ya ve kebabımıza sahip çıkalım. Biz işletme olarak Adana kebabımızı koruyacağız” diye konuştu.

Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adanalı kebap ustaları, hileli Adana kebabına karşı vatandaşları uyardı.
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Kebap ustası Yaşar Aydın, porsiyonu 130 gram Adana kebabının minimum 25 TL’ye satılabileceğini belirterek, Piyasada 10-15 TL’ye satılan kebaplar kesinlikle hilelidir. Çünkü 25 TL’den aşağıya kurtarmıyor dedi.
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Talaşı renklendiriyorlar <br> <br> Kebabı hazırlarken baharat olarak sadece tuz ve toz biber kullanıldığını kaydeden Aydın, Bunda bile hile var. Talaşı renklendirip toz biber haline getiiyorlar. Kaliteli toz biberin kilosu 25-35 TL arasındaysa hilelisi 5 TL’dir. Tüketiciler bunlara dikkat etsin. Güvenmedikleri yerde yemek yemesinler...
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Et zaten kendini belli eder. Adana kebabının çatalı vurduğunuz anda yarılması lazım. Et çok sertse, çok siyahsa mutlaka hile vardır. Kebabın etinin pırıl pırıl olması lazım. Kıymaya kuyruk yağı koyanlar da var, açığı öyle kapatmaya çalışıyorlar ama olmuyor...
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Kasaptan et alırken mühürlü olmasına dikkat edilmeli. Restoranda da kontrol edebilirler. Restoranın mutfağının kapılarını müşteriye açmazsanız bu işi yapmanın bir anlamı yok dedi.
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Ankara'da köfte gibi yapıyorlar <br< <br> Ankara’dan kente ziyarete gelen ve Adana kebabını yerinde tadan Işıl Yüksel, Ankara’da satılan Adana kebabıyla kıyasladığım zaman buradaki porsiyonlar daha etli ve dolgun geliyor. Ankara’da köfte gibi yapıyorlar diye konuştu.
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Elif Su Ünal ise hilesiz Adana kebabını kokusundan ve görünüşünden anladığını bildirdi.
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İpek Su Yazır da içerisinde katkı maddesi bulunan ürünleri yediği zaman mide rahatsızlıkları yaşadığını kaydetti.
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Gizem Şahin ise iyi kebabı çatalı batırdığında dağılmasıyla anladığını dile getirdi.
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
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Adana kebabında 'talaşlı' hile
Adana kebabında 'talaşlı' hile
Türkiye'de hileli Adana kebabı satan bazı restoranların, kıymanın içine soya, taşlık, akciğer karıştırmasının yanı sıra odun talaşının boyanmasıyla elde edilen toz biberi de kıymaya karıştırdığı öne sürüldü. Adanalı kebap ustaları vatandaşları uyararak, “Adana kebabının çatalı vurduğunuz zaman yarılması lazım. Çok sertse veya çok siyahsa bu ette bir şeyler var demektir" dedi.


  • Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden denetimle ilgili yapılan açıklamada, Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, “Adana kebap veya herhangi bir et ürününe talaş karıştırılması, tüketim esnasında tüketiciler tarafından duyusal olarak bariz bir şekilde fark edilecek ve tüketilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kebap ve diğer gıda üretimi işletmelerinde kullanılan baharatlar da bakanlığımızca denetlenmekte ve tağşiş ve boyar madde kullanılması ihtimaline karşılık numuneler alınarak yetkilendirilmiş laboratuvar müdürlüklerinde gerekli analizleri yaptırılmaktadır” denildi.

İHA
Yapılan denetimler sonucunda Adana kebabıyla ilgili tağşiş haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

2019 yılında 32 bin 512 denetimin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Denetimler aralıksız sürdürülmektedir. Bakanlığımızca ilan edilen Denetim Seferberliği kapsamında 25-30 Kasım 2019 tarihleri arasında ilimizde farklı sektörlerdeki işletmelerde bin 422 resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Bunlar dışında, ilimizde hassasiyetle takip edilen et ve et ürünleri ile ilgili olarak özellikle tür tayini amaçlı 2018 yılında 787 ve 2019 yılında 553 et ve et ürünleri numunesi alınmıştır. Mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Bu kebap sadece sabah yeniyor
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İzmir'in Tire ilçesinde Osmanlı döneminden kalma bir lezzet olan kuyu kebabı, gün doğmadan açılan lokantalarda kahvaltıda tüketiliyor​.
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Gün doğmadan kapılarını açan kuyu kebabı lokantaları, sabah ezanının okunmasıyla müşterilerini ağırlamaya başlıyor, kahvaltı saati bittiğinde kapanıyor.
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Tire'de 4 kuşaktır kuyu kebabı yapan Fikri Babaoğlu, yöresel ot ve et yemekleriyle zengin bir kültüre sahip ilçede kebap tüketme alışkanlıklarının farklı olduğunu ifade etti.
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Geçmişte Osmanlı donanmasının urganlarının örüldüğü Tire'de hanlarda kalan işçilerin ve hasat döneminde çiftçilerin protein ihtiyacının karşılanması için başladığı düşünülen kahvaltıda kebap kültürünün ilçedeki kuyu kebabı lokantalarıyla devam ettiğini anlatan Babaoğlu, kültürün turistik olarak da dikkati çektiğini söyledi.
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Gece saat 02.00'de açılan dükkanlar, kuyuya meşe odunları atılarak üzerine bakır kazanın içinde pirinçli su koyuluyor.
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Ateşin kor haline gelmesi sonrası kazan kuyunun içine indiriliyor ve kuzu etleri kancalarla üzerine asılıyor.
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Bu işlemin ardından kuyunun üzeri kapatılıyor ve hava almaması için kenarları çamurla sıvanıyor.
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Pişen etlerden süzülen yağların pirinç çorbasının içine aktığını belirten Babaoğlu, yaklaşık 1 saat sonra kuyu açtıklarında kebab ve çorbanın hazır olduğunu belirtti.
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Sabah ezanıyla birlikte müşterilerin lokantaya gelmeye başladığını anlatan Babaoğlu, yine gelenek olarak çorba ve kebabın birlikte yendiğine işaret etti.
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Pişen etin tahta üzerinde kesilmesi sırasında çıkan sesler nedeniyle Tak Tak Kebabı da olarak adlandırılan kebabın Büryan kebabına benzediğini ancak farklı olarak çorbasını da kuyuda pişirdiklerini anlatan Babaoğlu, gün doğarken çorbalarını içip kebaplarını yiyen vatandaşların gitmesiyle saat 10.00 civarında lokantayı kapattıklarını vurguladı.
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Bu kebap sadece sabah yeniyor
Ege'de Osmanlı'dan kalma gelenek ve iş kollarının yaşatıldığı merkezlerden olan Tire, ilginç bir kahvaltı kültürüne ev sahipliği yapıyor.


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