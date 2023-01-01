AFAD 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapacak

Türkiye’de ilk defa 19-20 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek olan “ASECAP DAYS 2023” zirvesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi, "Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise 'ulaşım' oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin 'gelecek araçlara ve çözümlere' uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.