Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde TOKİ ile her şehre özel konutların inşa edeceğini belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları netleşti.
TRT Haber'in haberine göre, bağış, yardım ve hibeler bu fonda bir araya getirilecek ve afet bölgesinin imarı için kaynağın yönetilmesi ve aktarılması sağlanacak.
Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılanacak. Bütçede fona özel bir ödenek ayrılacak ve diğer fonlardan aktarım yapılabilecek.
Fonun yönetim kurulu ise ilgili Bakanlardan oluşacak. Fonun kurulmasına ilişkin teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.