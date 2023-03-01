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Ekonomi

Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları netleşti. Afetzedelerin yaralarını sarmak için hazırlanan Afet Yeniden İmar Fonu ile afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları karşılanacak. Bağış, yardım ve hibeler bu fonda toplanarak şehirlerin ihyası için kaynak aktarılacak.

17:25 . 1/03/2023 Çarşamba
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Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde TOKİ ile her şehre özel konutların inşa edeceğini belirtmişti.

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde TOKİ ile her şehre özel konutların inşa edeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında duyurduğu Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları netleşti.

TRT Haber'in haberine göre, bağış, yardım ve hibeler bu fonda bir araya getirilecek ve afet bölgesinin imarı için kaynağın yönetilmesi ve aktarılması sağlanacak.

Afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları bu fondan karşılanacak. Bütçede fona özel bir ödenek ayrılacak ve diğer fonlardan aktarım yapılabilecek.

Fonun yönetim kurulu ise ilgili Bakanlardan oluşacak. Fonun kurulmasına ilişkin teklifin bu hafta içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem fırtınasına tutulduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkıma sebep olan depremleri hala yaşamaya devam ediyoruz. 6 Şubat'ta 11 ilimizi birden vuran deprem 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 500 kilometre çaptaki 14 milyon insanı etkiledi. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumda. Depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Yıkık, acil yıkılacak 203 bin 958 bina var'' açıklamasında bulundu. 'Bölgeye gönderdiğimiz ekiplerle bin 757 binaya aynı anda müdahale edebilecek kapasiteye ulaştık' diyen Erdoğan, 'Bize düşen göre evvela deprem öncesi altyapısıyla, yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır. Elbette kimi eksiklikleri, aksaklıklar, gecikmeler yaşanmıştır ama herkes şahit ki olabilecek en hızlı şekilde yardıma koştuk'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca depremle ilgili olarak, ''Sorulması gereken hesapları da adli, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur'' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda da, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır" dedi.


#Afet Yeniden İmar Fonu
#Deprem
#Bağış
1 saat önce
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