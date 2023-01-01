|
Ekonomi
Ağladım ama mutluluktan: Sakarya’da inşa edilecek 1760 konut için kuralar çekildi
“İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kapsamında Sakarya’da inşa edilecek 1760 konut için kuralar çekildi. Kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun gözyaşlarını tutamadı. Vurgun, “Ev sahibi olmak çok mutlu edici. Ağladım ama mutluluktan, çünkü ilk defa ev sahibi oldum” dedi.
3:45 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun gözyaşlarını tutamadı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun gözyaşlarını tutamadı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Sakarya kent merkezinde yapılacak 1.760 konut için kuralar dün çekildi. Kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun gözyaşlarını tutamadı. Vurgun, "İlk defa evim olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evliyim, 1 oğlum, 1 kızım var. 2017'den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici. Ağladım ama mutluluktan, çünkü ilk defa ev sahibi oldum" şeklinde konuştu.

#Sakarya
#TOKİ
#Sosyal Konut
1 saat önce
default-profile-img
Ağladım ama mutluluktan: Sakarya’da inşa edilecek 1760 konut için kuralar çekildi
Karton ambalaj sektörü küresel pazara göz dikti
Gaz hattında engeller 87 özel işlemle aşıldı
İYİ Parti’den Anayasa’ya destek sinyali
Sözleşmeli personel yasası Genel Kurul'da
Kılıçdaroğlu’nun vaatleri işe yaradı: İbre Bay Kemal’e döndü
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.