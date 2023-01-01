Ağladım ama mutluluktan: Sakarya’da inşa edilecek 1760 konut için kuralar çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Sakarya kent merkezinde yapılacak 1.760 konut için kuralar dün çekildi. Kurada adı çıkan 48 yaşındaki engelli vatandaş Yılmaz Vurgun gözyaşlarını tutamadı. Vurgun, "İlk defa evim olacak. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evliyim, 1 oğlum, 1 kızım var. 2017'den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici. Ağladım ama mutluluktan, çünkü ilk defa ev sahibi oldum" şeklinde konuştu.