AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopteri LHD ANADOLU gemisine ilk inişi gerçekleştirdi

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Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi: Sur Yapı Antalya’da teslimler hız kesmiyor

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya’da teslimler hız kesmiyor. Dana önce 2 bin 500 konutun teslim edildiği projede, geçtiğimiz ay teslimine başlanan F parsel ile birlikte 1032 konut daha sahipleriyle buluşuyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, B ve C parsellerindeki konutları 2023’ün haziran ayı sonuna kadar teslim edeceklerini açıkladı.