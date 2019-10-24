Ekonomi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı Vergide yeni dönem başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıkladı: Vergide yeni dönem başlıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. AK Partili Muş, “Dünya genelinde 750 milyon euro ve Türkiye’de 20 milyon TL den fazla hasılat elde eden ve bu hasılatlar her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, mal ve hizmet satışlarına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 olarak belirlenmiş durumdadır” dedi.

Haber Merkezi IHA
Yeni vergi düzenlemesi geliyor.
Yeni vergi düzenlemesi geliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM’de açıklama yaptı. Muş, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren ve yeni vergi maddeleri ihdas edecekleri bir kanun teklifi getirdiklerini söyleyerek, “45 maddeden oluşan bir teklif olacak. Dijital Hizmet Vergisi adı altında vergi ihdası teklifimizle önerilmektedir. Burada belli koşullar aramaktayız. Dünya genelinde 750 milyon Euro ve Türkiye’de 20 milyon TL den fazla hasılat elde eden ve bu hasılatlar her türlü reklam gelirleri, içerik satışları, mal ve hizmet satışlarına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden yüzde 7.5 olarak belirlenmiş durumdadır. Dünyada pek çok ülkede uygulaması olan, bizim de teklifimizle birlikte kanunlaşması halinde uygulamaya girecek olan konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Konaklama vergisi hasılat üzerinden oranı yüzde 2’dir. Konaklayan kişilerden alınacaktır. Bu yıl için (2020) yüzde bir, 2021 yılı için yüzde 2 uygulanacaktır. 2020 Nisan başında vergi müessesesi yürürlüğe girecektir” diye konuştu.

BAZI İSTİSNALAR KALDIRILACAK

Gelir Vergisi’nin üst diliminin artırılacağını aktaran Muş, “Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkartmayı teklif ediyoruz. 500 bin TL ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi vereceklerdir. Spor hakemlerinin elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisnaydı. Bu istisnayı kaldırıyoruz. Esas sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarını 500 bin Türk Lirası ile sınırlı tutmayı teklifi ediyoruz. 500 bin Türk lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan imkanı ve beyanname verme imkanı getiriyoruz. Değerli konut vergisi adı altında vergi ihdasını getiriyoruz. 5 milyon ile 7.5 milyon Türk lirası konut değeri olanlar binde 3 oranında, 7.5 milyon ile 10 milyon arasında konut değeri olanlar binde altı, 10 milyon üzerinde konut değeri olanlar yıllık yüzde bir oranında değerli konut vergisi teklifimiz yasalaşırsa vereceklerdir. Lig usulüne tabi spor dallarında, üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılıyor. Özel şirketlerin kiraladıkları otomobillerde giderleştirilebilecekleri üst limit 5 bin 500 lira teklif edilmektedir. Kambiyo muameleleri vergi oranı binde birdi. Bunu binde 2’ye çıkarılmasını teklif ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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