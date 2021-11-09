Ekonomi Numan Kurtulmuştan asgari ücret açıklaması Emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılayacağını ifade eden Kurtulmuş, "Milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partiden son dakika asgari ücret açıklaması | Numan Kurtulmuş canlı yayında duyurdu
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

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