Ekonomi Araç sahipleri dikkat Bugünden itibaren litrede 20 kuruş indirim yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıt fiyatlarını 20 kuruş indirecek tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de

Araç sahipleri dikkat: Bugünden itibaren litrede 20 kuruş indirim yapılacak

Akaryakıt fiyatlarında 20 kuruşa kadar indirimin önünü açacak iki aylık tavan fiyat kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi. EPDK'nın aldığı karar sonrası benzin ve motorinin litre fiyatlarında 17 ile 20 kuruş arasında bir indirimin gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Tavan fiyat uygulaması ile litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında indirim olacak.
Tavan fiyat uygulaması ile litrede yaklaşık 15 ile 20 kuruş arasında indirim olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

İL İL FİYAT FARKI TABLOSU





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