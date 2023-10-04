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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da değişim yaşanıyor.
Sektör kaynaklarından gelen bilgi, sürücülere adeta nefes aldıracak. İndirim müjdesi ise benzin grubuna geldi.
Benzine indirim
4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel fiyatlar
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 36.71 liradan satılıyor.
Motorin litre fiyatı ise 40.13 liradan satılıyor.
İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne olacak?
İstanbul'da 5 Ekim'den itibaren 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatının 34,61 TL olması bekleniyor.