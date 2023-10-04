Akaryakıt fiyatları milyonlarca kişinin gündemindeki sıcaklığını koruyor. Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişti. 3 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 69 kuruş zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne? İşte 3 Ekim 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…