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Ekonomi

Benzine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Araç sahipleri "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusuna cevap arıyor. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor. Peki, 4 Ekim 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Seren Som
10:04 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından akaryakıt fiyatlarında da değişim yaşanıyor.

Sektör kaynaklarından gelen bilgi, sürücülere adeta nefes aldıracak. İndirim müjdesi ise benzin grubuna geldi.

Benzine indirim

4 Ekim 2023 sabahında benzin ve motorinde herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 36.71 liradan satılıyor.

Motorin litre fiyatı ise 40.13 liradan satılıyor.

İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne olacak?

İstanbul'da 5 Ekim'den itibaren 2 lira 10 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatının 34,61 TL olması bekleniyor.



#Akaryakıt
#Benzin
#Motorin
#İndirim
#Otomobil
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Akaryakıtta fiyatlar değişiyor 4 Ekim 2023 mazot benzin güncel fiyatı