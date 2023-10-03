Rusya Merkez Bankası: Sıkı mali politika 2024’te de sürecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlıkta yetkililer ile yaptığı toplantıda Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Şoygu, Ukrayna'daki çatışmalara katılmak üzere ülkede yeni bir ek seferberlik planı olmadığını, yılın başından bu yana 335 bin kişinin sözleşmeli ve gönüllü olarak Rus ordusunun hizmetine girdiğini söyledi.