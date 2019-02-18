Ekonomi Akaryakıtta kritik uyarı Önlem alınmazsa kötü etkileyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta kritik uyarı: Önlem alınmazsa kötü etkileyecek

Son dönemlerde üst üste gelen benzin ve motorin zamları 'Bu artış nerede duracak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Merkez Bankası’nın 2019 yılı için belirlediği yüzde 5’lik enflasyon hedefi akaryakıtta şimdiden aşılmış olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Eşel Mobil Sistemi'nin yeniden hayata geçmemesi halinde bu zamların Türkiye'nin diğer alanlardaki ekonomik hedeflerini nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Son dönemlerde üst üste yaşanan akaryakıt zamları ‘artış nerede duracak’ sorusunu da beraberinde getirdi. Son zamların ardından aylık artış oranı benzinde yüzde 8.4’ü, motorinde yüzde 8.5’i bulacak.

Enerji uzmanlarına göre, bu zamlarla Merkez Bankası’nın 2019 yılı için belirlediği yüzde 5’lik enflasyon hedefi akaryakıtta şimdiden aşılmış oldu. EŞEL mobil sistemin geri gelmemesi halinde artış devam edecek ve bir süre sonra bu zamlar ekonomideki diğer hedeflerin de ıskalanması riskini beraberinde getirecek.

KÖTÜ YÖNLÜ ETKİLEYEBİLİR UYARISI!

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, son dönemlerde yaşanan artışın küresel piyasalarla doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yaparak, önlem alınmaması halinde Türkiye’nin diğer ekonomik değerlerinin de kötü yönlü etkileyebileceği uyarısında bulundu.

YÜZDE 8'İ AŞTI

Yılbaşından bugüne pompa fiyatlarının benzinde yüzde 3.8, motorinde yüzde 6.7 zamlandığını anlatan Kumbaroğlu, “Benzine 27 kuruş motorine 10 kuruş zam yapılmasıyla bir buçuk aylık artış oranı benzinde yüzde 8.4’ü, motorinde yüzde 8.5’i bulacak” ifadesini kullandı.

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu.

EŞEL MOBİL ACİLEN GÜNDEME ALINMALI

“Bu zamlarla Merkez Bankası’nın 2019 yılı için belirlediği yüzde 5’lik enflasyon hedefi akaryakıtta şimdiden aşılmış oldu” diyen Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Enflasyon üzerinde doğrudan ve dolaylı önemli etkisi olan akaryakıt fiyatlarının kontrol altında tutulması ekonomik istikrar ve hedeflerin tutturulması için hayati önem taşıyor. Bu nedenle bundan yaklaşık 1 ay önce ısrarla vurguladığım ‘EŞEL mobil sisteminin yeniden uygulamaya alınması’ konusu acilen gündeme alınmalı. Çünkü bu durum sadece enerji ekonomisi değil ülke ekonomisi açısından önemli.”

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YÜZDE 5'LİK MARJ KALDI

Kumbaroğlu, geçen yıl başından bu yana brent petrolün artışına da değinerek, “2018 başında varili 54 dolar olan Brent petrolü 66 dolar seviyesi ile yüzde 18 arttı. Yapılan zamlarla akaryakıt fiyatları bu artış oranlarını motorinde yakaladı, benzinde yüzde beşlik bir marj kaldı. Brent fiyatlarındaki artışın yansıması normal ama onun ötesindeki artışlara mahal vermemek için EŞEL mobil sistem hayata yeniden geçmeli” şeklinde konuştu.

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