Ekonomi Akaryakıtta yeni indirim Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta yeni indirim: Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü

Geçen hafta altı ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, akaryakıt indirimi haberlerini de beraberinde getirdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine bir liralık indirim yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akaryakıtta yeni indirim: Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü
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Brent petrol fiyatı, küresel resesyon endişeleriyle 100 doların altına gerilerken araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 6 Ağustos itibariyle motorin fiyatlarına 1,15 TL ve benzin fiyatlarına 2.23 TL indirim yapılırken motorine bir indirim haberi daha geldi.

  • Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira indirim yapıldı.

YENİ FİYATLAR NE OLDU?

İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,34 TL’ye, Ankara’da 22,45 TL’ye, İzmir’de 22,47 TL’ye geriledi.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,03 TL, Ankara’da 20,16 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
FOTOĞRAF 10
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara kadar gerilemesinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
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10 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 TL indirim bekleniyor.
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İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,40 liraya düşecek.
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Motorindeki indirimin yanı sıra benzin grubunda ise henüz bir indirim beklenmiyor.
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Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 20 liradan satılıyor.
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Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.
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Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileri etkili oldu.
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Son olarak 6 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL ve benzine 2 TL'nin üzerinde büyük bir indirim yapıldı.
Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine yeni indirim geliyor
Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 95 dolar seviyesine kadar gerilemesinin ardından iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de peş peşe indirim geliyor. Yapılan son hesaplamalara göre petroldeki düşüş sonrası motorinde 1 liralık indirim bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatı..

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