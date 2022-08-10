Akaryakıtta yeni indirim: Motorinin litre fiyatı bir lira daha düştü Geçen hafta altı ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, akaryakıt indirimi haberlerini de beraberinde getirdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine bir liralık indirim yapıldı.

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