Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıttaki indirimle 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden yapılan ve dün geceden itibaren devreye giren 17 ila 25 kuruş indirimle yıllık ortalama 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 12:51 Son Güncelleme: 04 Haziran 2020, 12:56 AA