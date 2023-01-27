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Ekonomi

Akbaşoğlu: EYT düzenlemesini pazartesi Meclis'e sunacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Pazartesi günü EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Pazartesi basın toplantısı ile detaylarını açıklayacağız" dedi.

13:45 . 27/01/2023 Cuma
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu TBMM’de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı.

'KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu,
“İnşallah Pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis başkanlığımıza sunacağız. Saat 11.00’de basın açıklamasıyla EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini kamuoyuna duyuracağız”
diye cevap verdi.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

EYT ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.

Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık sürüsi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor. Sigortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.


EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor

EYT son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) düzenlemesinin detayları açıkladı. Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilikteki yaş sınırını çözecek düzenlemeyi hazırladıklarını ve Meclis sürecini takip ettiklerini dile getirmişti. EYT yasası AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki EYT ne zaman çıkacak, Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT son dakika haberleri neler? Bugün yeni gelişme var mı? EYT emeklilik şartı nedir? İşte 27 Ocak bugün EYT'deki son durum gelişmeleri.

#EYT
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#ekonomi
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Akbaşoğlu: EYT düzenlemesini pazartesi Meclis'e sunacağız
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