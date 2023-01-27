Akbaşoğlu: EYT düzenlemesini pazartesi Meclis'e sunacağız

EYT son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) düzenlemesinin detayları açıkladı. Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun yıllardır tartışma konusu olan emeklilikteki yaş sınırını çözecek düzenlemeyi hazırladıklarını ve Meclis sürecini takip ettiklerini dile getirmişti. EYT yasası AK Parti'de milletvekillerinin imzasına açıldı. İmzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Peki EYT ne zaman çıkacak, Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kimleri kapsıyor, emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT son dakika haberleri neler? Bugün yeni gelişme var mı? EYT emeklilik şartı nedir? İşte 27 Ocak bugün EYT'deki son durum gelişmeleri.