Akdeniz'de av yasağı kalktı: Balık fiyatları yüzde 80 düştü

Sezonun bollukla başladığını kaydeden Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, günlük taze, bol çeşit balığın tezgahlarda yerini aldığını kaydetti. Polat, "15 Eylül itibarıyla 'Vira bismillah' deyip av sezonunu başlattık, tüm balıkçılarımız denize açıldı. Mevsimin ilk balıkları geldi. Tezgahlarımızda bolluk var. Eylül, ekim, kasım ayları balığın bol olduğu aylardır. Fiyatlarımızda yüzde 70-80'e varan düşüşler var. Balık fiyatları çok uygun. Şu an 40-50 TL'ye hamsi, 70-80 TL'ye barbun satıyoruz. Pek çok çeşit balığı 100 TL'nin altında halkımıza sunuyoruz. Buradan büyükşehirlere balık gönderiyoruz. Balık kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Omega 3 deposudur, bağışıklığı güçlendirir. Denizlerimizden taze taze getirip halkımıza sunuyoruz" dedi.