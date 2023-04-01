AKINCI İHA-230 Füzesi ile 140 kilometreden vurdu.

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım! Bayraktar Akıncı, İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi" ifadelerini kullandı.