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Ekonomi

AKINCI İHA-230 Füzesi ile 140 kilometreden vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, milli olarak geliştirilen ve ilk kez bir hava aracından atılan İHA-230 füzesi ile gerçekleştirdiği test atışında 140 kilometreden tam isabetle vurdu. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar geldi. Haluk Bayraktar, "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım!" açıklamasında bulundu.

10:17 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
AKINCI İHA-230 Füzesi ile 140 kilometreden vurdu.

AKINCI İHA-230 Füzesi ile 140 kilometreden vurdu.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Bayraktar Akıncı'nın İHA230 Türkiye’nin ilk süpersonik güdümlü füzesi atış testini paylaştı. Selçuk Bayraktar, "BAYRAKTAR AKINCI. İHA230 Türkiye’nin ilk Süpersonik Güdümlü Füzesi Atış Testi. Hedef Menzili 140 Km" ifadelerini kullandı.


'Ülkemiz için önemli bir kazanım'

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kez daha... Tam isabetle... Ülkemiz için önemli ve stratejik bir kazanım! Bayraktar Akıncı, İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi" ifadelerini kullandı.






#akıncı tiha
#bayraktar
#selçuk bayraktar
#baykar
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