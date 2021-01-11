Ekonomi Akıncı TİHA bu yıl teslim edilecek
SAVUNMA SANAYİ

Akıncı TİHA bu yıl teslim edilecek

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2021'de Akıncı TİHA, Atak Faz-2 ve milli gemi savar füzesi Atmaca'nın ilk teslimatının yapılacağını açıkladı. Demir, hava savunma sistemi Hisar-O'nun testlerinin de bu yıl içinde tamamlanarak envantere girmeye hazır hale getirileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Akıncı TİHA
Akıncı TİHA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii projelerinin son durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Akıncı TİHA teslim ediliyor

"2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.

Hisar-O'nun testleri tamamlanacak

2021'de Hisar-A envantere girmeye devam edecek, Hisar-O 'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.

Atmaca'nın teslimatı yapılacak

Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

BATU tank motoru çalıştırılacak

ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak."

Detaylar geliyor...

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