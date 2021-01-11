Ekonomi Savunma sanayiinde teslimat yılı Birçok proje son aşamada
SAVUNMA SANAYİ

Savunma sanayiinde teslimat yılı: Birçok proje son aşamada

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2021'de Akıncı TİHA, Atak Faz-2 ve milli gemi savar füzesi Atmaca'nın ilk teslimatının yapılacağını açıkladı. Demir, hava savunma sistemi Hisar-O'nun testlerinin de bu yıl içinde tamamlanarak envantere girmeye hazır hale getirileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Akıncı TİHA
Akıncı TİHA

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii projelerinin son durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Akıncı TİHA teslim ediliyor

"2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.

Hisar-O'nun testleri tamamlanacak

2021'de Hisar-A envantere girmeye devam edecek, Hisar-O 'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.

Atmaca'nın teslimatı yapılacak

Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

BATU tank motoru çalıştırılacak

ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak.

Amfibi hücum gemisi Anadolu'da son durum

Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek."

Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı
EKONOMİ
Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar
TEKNOLOJİ
Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar

Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır
EKONOMİ
Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır

ATAK FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi
OYNAT 00:53
ATAK FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu gerçekleştirdi
ATAK'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz.
Abone Ol Google News
Emniyet görüntüleri yayınladı

Emniyet görüntüleri yayınladı

Boğaziçi'nde gözaltına alınanların 'çıplak arandığı' iddia edilmişti.
Üç günde üç mucize

Üç günde üç mucize

​Sağlık çalışanı koronayı yenip ikiz bebek dünyaya getirdi.
Rekabet Kurulundan Facebook ve WhatsAppa soruşturma

WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.