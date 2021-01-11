Savunma sanayiinde teslimat yılı: Birçok proje son aşamada

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii projelerinin son durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Akıncı TİHA teslim ediliyor

"2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.

Hisar-O'nun testleri tamamlanacak

2021'de Hisar-A envantere girmeye devam edecek, Hisar-O 'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.

Atmaca'nın teslimatı yapılacak

Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.

BATU tank motoru çalıştırılacak

ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak.

REKLAM

Amfibi hücum gemisi Anadolu'da son durum

Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek."

EKONOMİ Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha tamamladı

TEKNOLOJİ Yunan'ı Atmaca korkusu sardı: Türkiye'den habersiz tekne dahi kaldıramayacaklar

EKONOMİ Milli hava savunma sistemi HİSAR-A'nın son kabul testi yapıldı: Kullanıma hazır