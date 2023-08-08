Akıncı TİHA yolu açtı: Suudlarla savunmada yeni anlaşma

Baykar'ın, Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin ardından yeni imzalar atıldı. Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti. Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, Aselsan ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.