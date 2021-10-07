TEKNOFEST 2021'de uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu.
BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. "İstanbul kanatlarımın altında… Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"
İstanbul kanatlarımın altında…#TBT #TEKNOFEST2021
Bayraktar #AKINCI'nın gözünden #BayraktarTB2#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Exz3s8CuoE
İstanbul kanatlarımın altında…#TBT #TEKNOFEST2021
F-16 kokpitinden AKINCI
Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından AKINCI'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaşılmıştı.