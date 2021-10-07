Ekonomi AKINCInın gözünden Bayraktar TB2 İstanbul kanatlarımın altında
SAVUNMA SANAYİ

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında

TEKNOFEST'te uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sundu. BAYKAR Savunma'nın sosyal medya hesabından AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2'nin görüntüsü paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKINCInın gözünden Bayraktar TB2: İstanbul kanatlarımın altında
Bayraktar TB2

TEKNOFEST 2021'de uçan AKINCI TİHA ile Bayraktar TB2 izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu.

BAYKAR Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi. "İstanbul kanatlarımın altında… Bayraktar AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2"


F-16 kokpitinden AKINCI

Daha önce de Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından AKINCI'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaşılmıştı.

F-16 kokpitinden Akıncı TİHA
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F-16 kokpitinden Akıncı TİHA
TEKNOFEST 2021'de yan yana uçan Akıncı TİHA ile F-16, izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Akıncı'nın F-16 kokpitinden çekilmiş görüntülerini paylaştı.
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İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

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