Akkuyu 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı

Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve bu alandaki bağımsızlığını perçinleme çalışmalarının en önemli aktörlerinden olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tam kapasite devreye girmesiyle birlikte ülkedeki elektrik arzının yüzde 10’u karşılanacak. Böylece yılda 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı önlenecek. Kömür bazlı olarak hesaplandığında Akkuyu NGS ile CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak. Enerji maliyeti gelirlerinin yanı sıra Akkuyu NGS, çeşitli afet ve acil durumlara da dayanıklı olarak inşa edildi. 9 büyüklüğünde bir depreme dayanıklı olan Akkuyu NGS’de radyasyon acil durumlarına ve depremlere karşı tedbir amaçlı belli aralıklarla tatbikat yapılıyor. Proje kapsamında radyasyon acil durumlarına yönelik çalışmalar uluslararası standartlara uygun yürütülüyor.

TSUNAMİYE KARŞI KADEMELİ GÜVENLİK

Radyolojik ölçümler yapmak üzere saha içinde belirlenen noktalara ve saha dışında 20 kilometre çaplı bir alanda uygun görülen noktalara radyolojik izleme sistemleri kuruluyor. Sahası en düşük sismik aktiviteye sahip bölgelerden birinde yer alan Akkuyu NGS’nin sismik aktiviteleri, sahadaki 40 kilometrelik alanda yer alan 14 ölçüm istasyonu ile anlık takip ediliyor. Tsunami riskinin de dikkate alındığı santral deniz seviyesinden 10,5 metre yükseklikte inşa edildi. Bunun yanı sıra santralde tsunamiye karşı kademeli güvenlik sistemleri uygulanacak. Bunun yanı sıra radyasyon acil durumlarında müdahaleyi yönetmek üzere saha içi acil durum merkezi ve bu merkezin işlevlerini yerine getirebilecek şekilde saha dışında da yedek bir acil durum merkezi kurulacak.

ACİL DURUMLAR İÇİN TATBİKAT YAPILIYOR

Hem radyolojik izleme sistemlerinin hem de acil durum merkezlerinin kurulması için AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon sağlanıyor. Radyasyon acil durumlarına yönelik tatbikatlar da bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Akkuyu NGS’de deprem, kasırga, sel, tsunami gibi olağanüstü dış etkilere karşı yapısal testler ve kontroller de belirli aralıklarla yapılıyor.

Nükleer yakıt teslimi 27 Nisan’da

Akkuyu NGS’de taze nükleer yakıt perşembe günü sahaya getirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Akkuyu Nükleer Santrali’ne yakıt teslimi törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video bağlantısıyla katılım gösterecek. Ekim ayında ilk reaktörün devreye alınmasının planlandığı projenin, 2026 yılı sonuna kadar tam kapasite faaliyete geçmesi hedefleniyor.











