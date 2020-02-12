Akkuyu NGS'de ilk ünitenin reaktör kabının kaynağı tamamlandı

Yeni nesil reaktörlerin diğer özelliklerine de değinen Belyayev, şunları kaydetti: Eskilere göre bu ünitelerin sahip olduğu güç daha büyük. Ekipman ömrü yaklaşık 60 yıl daha uzun. Bir diğer fark ise daha bilgilendirici bir birime sahip olması. Bir önceki nesil ünitelerle kıyasla üç kat daha fazla ölçüm kanalına sahip. İki buçuk kat daha fazla elektrikle çalışan bağlantı parçalarına sahip. Bütün bunlar otomasyon seviyesini yükseltir ve insan faktörünün etkisini azaltır.