Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Santralin ilk ünitesinde kullanılacak buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (Rosatom) mühendislik bölümü Atomenergomash AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde kullanılmak üzere üretilen buhar jeneratörleriyle santral inşaatında önemli bir aşama daha sona erdi.
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Gerekli test ve kontrollerin yapıldığı buhar jeneratörleri üzerinde kalite uzmanları tarafından her bir ürün için toplamda 415 kontrol operasyonu gerçekleştirildi. Her birinin çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 ton olan jeneratörlerin üretim ve kontrol aşaması yaklaşık 2 yıl sürdü.
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Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.
Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.
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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali (NGS) projesi Akkuyu NGS'nin Mersinli genç mühendisi Musa Oğuzhan Demir, doğup büyüdüğü şehirde kurulacak santral için çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.
Demir, geçen yıl martta Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesinde (MEPhI) nükleer enerji mühendisliği alanında 6,5 yıl süren eğitimini tamamlayarak mezun oldu.
Dünyanın ilk nükleer santralinin bulunduğu Rusya'nın Obninsk şehrinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, geçen yıl mayısta Akkuyu Nükleer AŞ'nin Ankara ofisi ve Mersin'deki santral sahasında göreve başladılar.
Şirketin Lisanslama ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Direktörlüğünde genç uzman olarak çalışan Demir, soruları yanıtladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyken 2011'de gördüğü bir gazete ilanıyla hayatının değiştiğini söyleyen Demir, zorlu bir sınav ve mülakatın ardından Rusya'ya gidecek ilk öğrenci grubunda yer aldığını ifade etti.
Demir, Rusya'da nükleer mühendisliği eğitimi alma kararının kolay olmadığını belirterek, Yeni bir hayata başlayacaksınız. Yeni bir kültürle tanışacaksınız. Türkiye'de kazandıklarınızı geride bırakmak, böyle bir maceraya atılmak biraz zor. Mersinli olduğum için ülkeme ve şehrime hizmet edebilme adına, aynı zamanda projenin büyüklüğüne inandığım için böyle bir karar aldım. dedi.
Mersin'in Türkiye'nin ilk nükleer şehri olacağına işaret eden Demir, Beni burada farklı kılan şey, memleketimde çalışacak olmak. Evimizle santralimiz yan yana. Bu büyük bir mutluluk veriyor bana ve beni daha özverili çalışmaya itiyor. diye konuştu. Demir, ailesinin nükleer enerji alanında eğitim alma kararını ilk günden beri desteklediğini belirterek, (Arkandayız oğlum) dediler. Bu da benim için büyük bir güven kaynağıydı. Bu konuda aslında benimle beraber kendilerini de eğitmeye başladılar. Sürekli haberleri takip ediyorlar. ifadesini kullandı.
Rus eğitim sisteminin çeşitli zorlukları olduğunu vurgulayan Demir, şunları söyledi: Öğretmenlerle olan ilişkilerimiz, sınav sistemine olan adapte durumu yıllar geçtikçe kolaylaştı. Yeni bir kültüre alışmak, buna adapte olabilmek kolay değil ama bizim şöyle bir avantajımız vardı, 50 kişiydik. Her türlü zorluğa da beraber göğüs gerdik.
Demir, 70 yıldan uzun süredir nükleer teknolojisini kullanan Rusya'nın bu alanda bir ekol olduğunu, bu nedenle Rusya'da eğitim görmelerinin önemli olduğunu dile getirerek, Bu teknolojiyi Türkiye'de geliştirmekle sorumluyuz biz. Geleceğe aktarmak yine bizlerin elinden olacak. dedi.
Oğlunun Rusya'ya gitme sürecini anlatan baba Muhammet Demir de Oğlum bana Akkuyu Nükleer Güç Santralinin mülakatı için Ankara'ya gideceğini söylediğinde, hayırlısını dilemiştim. 'Sen ne istiyorsun?' diye sorduğumda 'çok istiyorum bunu baba.' demişti. Gitti ve geldi. Ülkemize ve memleketimize faydalı olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin ilk nükleer mühendislerinden olması bizim için çok ayrı bir gurur. diye konuştu.
Baba Demir, yurt dışında aldığı eğitimin oğluna çok şey kattığını belirterek Aldığı eğitimin hayatını ve bakış açısını değiştirdiğine inanıyorum. Oğlumuzun ülke ekonomisine fayda sağlayacak Akkuyu Nükleer Güç Santraline katkı verecek olması gurur verici bir durum. ifadesini kullandı.
Anne Fatma Demir de Rusya'dayken oğluyla görüntülü arama yoluyla görüşerek hasret giderdiklerini söyledi.
Fatma Demir, şunları kaydetti: Onun memnun olduğunu görünce mutlu olduk. Oğlumla gurur duyuyorum. Zaten başarılı bir öğrenciydi. İyi ki başvurmuş ve gitmiş. Bu durum bizim için gurur kaynağı. Böyle bir projede çalışmak ve ilk olmak gurur verici. Bu, o zamanlar Türkiye için çok önemli bir projeydi. İstihdam olanağı, Türkiye'de ilk olacakları düşüncesi, Türkiye ekonomisine fayda sağlayacak bir nükleer santralde çalışacak olması en büyük etkenler arasındaydı.
Türkiye ve Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde kurulacak santralin ilk reaktörünün temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. Reaktörün 2023'te devreye alınması hedefleniyor.
Akkuyu NGS'ye Mersinli nükleer enerji mühendisi
Akkuyu Nükleer AŞ'nin genç mühendisi Musa Oğuzhan Demir, "Mersinli olduğum için ülkeme ve şehrime hizmet edebilme adına, aynı zamanda projenin büyüklüğüne inandığım için böyle bir karar aldım. Beni burada farklı kılan şey, memleketimde çalışacak olmak. Evimizle santralimiz yan yana. Bu büyük bir mutluluk veriyor bana. Bu teknolojiyi Türkiye'de geliştirmekle sorumluyuz. Geleceğe aktarmak yine bizlerin elinden olacak" dedi.
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Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
Türkiye’nin 60 yıllık nükleer hayali gerçek oluyor
İşte Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atılacak.
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Akkuyu Nükleer Santrali Kamu Spotu
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr Bilge Demirköz'ün yer aldığı Akkuyu Nükleer Santrali kamu spotu yayınlandı.
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Akkuyu NGS depreme dayanıklı olacak
Novovoronej-2 Nükleer Santrali Başmühendisi Zarubayev, "Akkuyu'da kullanılacak santral teknolojisi Rusya'nın en iyisi. Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmiş yapılar sayesinde Akkuyu NGS, 9 büyüklüğündeki depreme dahi dayanıklı olacak" diye konuştu.