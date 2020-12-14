Akkuyu NGS'de bir kritik montaj daha yapıldı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, gövde yüksekliği 5,8 metre, çapı 6,1 metre, ağırlığı ise 169 tonu bulan ve bir tank görüntüsüne sahip olan kor tutucunun, olası bir kaza durumunda nükleer yakıtın çevreye yayılmasını önlediği belirtildi.

Kor tutucunun ayrıca, yakıtın reaktörün sızdırmaz bölgesinde güvenli bir şekilde hapsedilmesini de sağladığının aktarıldığı açıklamada, bunun olası bir kaza durumunda zincirleme reaksiyonu anında durdurarak erimiş yakıtı kararlı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan özel bir malzemeyle kısmen doldurulacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, nükleer güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun, Rus nükleer uzmanlarının geliştirdiği benzersiz bir icat olduğunu belirtti.

REKLAM

Kor tutucunun ilk olarak tasarımda öngörülen konuma yerleştirildiğini belirten Butskikh, "Montaj operasyonu kapsamında, gövdenin reaktör şaftı dibinde aldığı konumunun ölçümleri dikkatle izlenerek montaj işlemi tamamlandı. Kurulum, Akkuyu NGS inşaat programında belirtilen zaman dilimi içinde yapıldı. Sonraki aşamada ise dolgu maddesi gövdeye yerleştirilecek. Kor tutucu gövdesinin etrafına betondan reaktör şaftı inşa edilecek ve bu beton dökümü tamamlandıktan sonra kiriş konsolunun montajına geçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Kiriş konsolu, varsayımsal bir çekirdek erimesi durumunda kor tutucu ve haberleşmenin tahribata karşı korunmasına yardımcı olurken, bu ekipman aynı zamanda su temini, buhar tahliyesi ve ölçüm işlemleri için kullanılan cihazların haberleşme hatlarının doğrudan geçişini de sağlıyor. Konsol kiriş tasarımında bunlara ek olarak, kor tutucunun muayene edilmesini sağlayan özel koridorlar da bulunuyor.

REKLAM

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Nükleer Santrali ağır kazalardan koruyacak kor tutucu daha önce, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesine kurulmuştu. Santralin üçüncü ve dördüncü ünitelerinin kor tutucu ekipmanlarının imalatı için ise Rusya’nın Syzran şehrinde bulunan Tyazhmash AŞ imalat tesisine sipariş verildiği belirtildi.

FOTOĞRAF 13 Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı. Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak.Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler piyasalara da yansıyor. Aşı gelişmeleri ile düşüşe geçen altın fiyatlarında 14 Aralık rakamları merak ediliyor. İç piyasada gram altın 464 lira, çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3,034 liradan satılıyor. İşte altın fiyatlarında 14 Aralık alış ve satış fiyatları.. GRAM ALTIN FİYATI Alış: 463,36 Satış: 465,82 SPOT ALTIN TLGR FİYATI Alış: 463,74 Satış: 463,82 ALTINONS ($) FİYATI Alış: 1.834,60 Satış: 1.835,15 ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 741,85 Satış: 758,20 YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.479,34 Satış: 1.516,68 CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 2.967,96 Satış: 3.024,09 ATA ALTIN FİYATI Alış: 3.072,80 Satış: 3.150,37 Ahlatcı Yatırım'ın analizinde altın fiyatlarına ilişkin de şu analiz yapıldı: Geçen Perşembe günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik değerli metalde satış baskılarının sürmesine neden olurken, açıklanan olumsuz veriler ve dolar çevresindeki zayıflık ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin altında gelen ekonomik verilere rağmen ABD’de teşvik paketi beklentilerinden destek alan ons altın haftayı yüzde 0.18 değer kazanarak 1,840 dolarda sonlandırdı. Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 14 Aralık altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını da merak ediyor. İşte 14 Aralık altın fiyatları.. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder