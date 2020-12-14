Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Akkuyu NGSde bir kritik montaj daha yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı

Akkuyu NGS'de bir kritik montaj daha yapıldı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde önemli bir aşama daha kaydedildi. NGS'nin ikinci ünite reaktör binasında, en önemli ekipmanlardan biri olan kor tutucunun montajının tamamlandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, gövde yüksekliği 5,8 metre, çapı 6,1 metre, ağırlığı ise 169 tonu bulan ve bir tank görüntüsüne sahip olan kor tutucunun, olası bir kaza durumunda nükleer yakıtın çevreye yayılmasını önlediği belirtildi.

Kor tutucunun ayrıca, yakıtın reaktörün sızdırmaz bölgesinde güvenli bir şekilde hapsedilmesini de sağladığının aktarıldığı açıklamada, bunun olası bir kaza durumunda zincirleme reaksiyonu anında durdurarak erimiş yakıtı kararlı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan özel bir malzemeyle kısmen doldurulacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, nükleer güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun, Rus nükleer uzmanlarının geliştirdiği benzersiz bir icat olduğunu belirtti.

Kor tutucunun ilk olarak tasarımda öngörülen konuma yerleştirildiğini belirten Butskikh, "Montaj operasyonu kapsamında, gövdenin reaktör şaftı dibinde aldığı konumunun ölçümleri dikkatle izlenerek montaj işlemi tamamlandı. Kurulum, Akkuyu NGS inşaat programında belirtilen zaman dilimi içinde yapıldı. Sonraki aşamada ise dolgu maddesi gövdeye yerleştirilecek. Kor tutucu gövdesinin etrafına betondan reaktör şaftı inşa edilecek ve bu beton dökümü tamamlandıktan sonra kiriş konsolunun montajına geçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Kiriş konsolu, varsayımsal bir çekirdek erimesi durumunda kor tutucu ve haberleşmenin tahribata karşı korunmasına yardımcı olurken, bu ekipman aynı zamanda su temini, buhar tahliyesi ve ölçüm işlemleri için kullanılan cihazların haberleşme hatlarının doğrudan geçişini de sağlıyor. Konsol kiriş tasarımında bunlara ek olarak, kor tutucunun muayene edilmesini sağlayan özel koridorlar da bulunuyor.

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı.

Nükleer Santrali ağır kazalardan koruyacak kor tutucu daha önce, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesine kurulmuştu. Santralin üçüncü ve dördüncü ünitelerinin kor tutucu ekipmanlarının imalatı için ise Rusya’nın Syzran şehrinde bulunan Tyazhmash AŞ imalat tesisine sipariş verildiği belirtildi.

Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar
FOTOĞRAF 13
Title
Aşıya ilişkin gelişmelerin yakından izlendiği emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yeni haftaya, geçen haftanın son günündeki düzeylere yakın yatay başladı.
Title
Pfizer ve BioNTech aşısı için son onayın verildiği ABD'de, Birleşik Krallık ve Kanada'nın ardından, bu hafta aşılama başlayacak.Aşıya ilişkin umut verici gelişmeler piyasalara da yansıyor.
Title
Aşı gelişmeleri ile düşüşe geçen altın fiyatlarında 14 Aralık rakamları merak ediliyor.
Title
İç piyasada gram altın 464 lira, çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3,034 liradan satılıyor.
Title
İşte altın fiyatlarında 14 Aralık alış ve satış fiyatları..
Title
GRAM ALTIN FİYATI Alış: 463,36 Satış: 465,82
Title
SPOT ALTIN TLGR FİYATI Alış: 463,74 Satış: 463,82
Title
ALTINONS ($) FİYATI Alış: 1.834,60 Satış: 1.835,15
Title
ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 741,85 Satış: 758,20
Title
YARIM ALTIN FİYATI Alış: 1.479,34 Satış: 1.516,68
Title
CUMHURİYET ALTINI FİYATI Alış: 2.967,96 Satış: 3.024,09
Title
ATA ALTIN FİYATI Alış: 3.072,80 Satış: 3.150,37
Title
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde altın fiyatlarına ilişkin de şu analiz yapıldı: Geçen Perşembe günü aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik değerli metalde satış baskılarının sürmesine neden olurken, açıklanan olumsuz veriler ve dolar çevresindeki zayıflık ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırmıştı. Haftanın son işlem gününde ise beklentilerin altında gelen ekonomik verilere rağmen ABD’de teşvik paketi beklentilerinden destek alan ons altın haftayı yüzde 0.18 değer kazanarak 1,840 dolarda sonlandırdı.
Altın fiyatları düşüşte: İşte gram ve çeyrek altında son rakamlar
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların onay süreçlerinden geçmesi ve dağıtımına başlaması ile altın fiyatlarındaki düşüş de sürüyor. Yatırımcılar aşı gelişmeleri sonrası 14 Aralık altın fiyatlarını araştırırken, gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını da merak ediyor. İşte 14 Aralık altın fiyatları..

Pandemide satışları arttı: Sirkenin temizlik amaçlı kullanımı tercih ediliyor
FOTOĞRAF 7
Title
Gıda mühendisliği disiplininde, temizlik ve hijyen kurallarının doğru uygulanması için işletmelerde kimyasal kalıntının kalıp kalmadığıyla ilgili testlerin yapıldığı, teste göre gerektiğinde durulamaya devam edildiğini belirten gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, bu durumun evlerde mümkün olmadığının altını çizdi. Tona, koronavirüsün yaygınlaşması ile birlikte antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin satışlarında ciddi anlamda artış yaşandığını kaydetti.
Title
Ev temizliğinde çamaşır suyu ile yapılan temizliklerde kimyasal kalıntı korkusu olanların alternatif temizlik ürünlerine yöneldiğini söyleyen Deniz Kaypak Tona, Bunların başında doğal olan sirke ve karbonat geliyor. Cam, bulaşık makineleri, buzdolabı ve yüzey temizliklerinde sirke kullanılıyor. Evlerinde mikrobiyolojik bozulmanın etkisi olan koku olmadığına göre etkin bir sonuç aldıkları ortada. Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için daha çok gıda olarak kullanılıyor dedi.
Title
Ayrıca antik çağlardan bu yana sirkenin ilaç olarak kullanıldığı bilgisini veren Tona, Özellikle Covid-19'un yaygınlaşması ile birlikte sirke satışlarıda ciddi bir artış oldu. Çünkü sirkenin geçmişten bu yana mikrop öldürücü özelliğine inanılan bir yapısı var. Asırlardır aslında sirke aynı zamanda bir ilaç olarak tüketiliyor. Günümüzde tıp akademisyenleri, gıda bilimiyle uğraşan akademisyenlerin de bu konuyla ilgili çalışmaları var. Kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve antimikrobiyal etkisiyle ilgili çalışmalar bulunmaktadır diye konuştu.
Title
Sirkenin eski çağlarda kullanım çeşitleri ile ilgili örnekler veren Tona, şöyle konuştu: Geçmişte Eski Mısır'da, Mezopotomya'daki uygulamalar, birçok antik çağdaki gün yüzüne çıkmış çalışmalar var. O dönemde mesela sirke ve reçine kullanarak papürüs kağıtlarının küflenmesini engellemişler. Mumyalamada karın içi boşluğunu sirkenin buharı ile temizlemişler. Hipokrat'ın reçetelerinde yine sirkenin yeri var. Yani eskiden bugüne sirke hem bir gıda hem de bir ilaç olarak tüketilmiş. Evet, günümüzde sirkenin yerini tutacak birçok kimyasal var, ilaç var. Çünkü kimya ve ilaç sanayi çok ciddi atılımlar yapıp belki diş ağrımızı yarım saatte kesecek ilaçlar keşfetti. Bunu keşfetmiş olması sirkenin bu tarz özelliklerinin olmadığı anlamına gelmiyor.
Title
Title
Title
Pandemide satışları arttı: Sirkenin temizlik amaçlı kullanımı tercih ediliyor
Adana'da gıda mühendisi ve sirke üreticisi Deniz Kaypak Tona, antik çağlarda ilaç olarak kullanılan sirkenin, pandemi döneminde gıda olarak tüketilmesinin yanı sıra temizlik amacıyla tüketiminin artığına dikkat çekti. Tona, "Temizlik için pastorize ve filtre edilmiş ürünleri kullansınlar. Pastorize edilmemişler probiyotik özelliğini kaybetmemesi için gıda olarak kullanılıyor" dedi.


Abone Ol Google News
Acı haberler peş peşe geldi

Acı haberler peş peşe geldi

​İzmir'deki sele kapılan araçtaki iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bunu da yaptılar!

Bunu da yaptılar!

Kısıtlamayı delmek için doktor randevusu alıp geziyorlar.
Türk halkının yarısı CHP, İYİ Parti, SP ve HDP’nin ‘gizli anayasa çalışması yaptığını düşünüyor

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

ABD 'hack'le çalkalanıyor

ABD 'hack'le çalkalanıyor

​İki bakanlığa ait bilgilerin çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Ay'daki evler böyle olacak

Ay'daki evler böyle olacak

​Avrupa Uzay Ajansı paylaştı.

Erdoğan sinyali verdi: Bugün açıklanacak..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.