Akkuyu'ya yeni nesil taşımakabı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasındaki birinci ünitenin inşaasında son aşamaya gelindi. İnşaatın yüzde 90’ından fazlası tamamlanan nükleer adanın tüm ekipmanları kuruldu. Çalışmalar kapsamında Akkuyu NGS’ye, 18 tane kullanılmış yakıt demetini muhafaza edecek, taşıyacak ve depolamaya imkân sağlayacak yeni nesil taşıma kabı da sevk edildi. Bu taşıma kaplarının kurulumu ile önemli bir aşama daha tamamlanarak elektrik üretimine bir adım daha yaklaşılacak.

ELEKTRİĞİN %10’UNU KARŞILAYACAK

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin en ağır donanımı olan türbin bölümündeki statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumuna da devam ediliyor. Reaktör, nükleer güç santralinde kanı pompalayan kalbe benzetilebilir. Kan ise, santralin kasları olan türbin ve jeneratörü beslemeye benzetiliyor. Bu kaslar, kısa süre içerisinde Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor olacak.

KOLON BOYU 18 METREDEN YÜKSEK

Güç santrali ekipmanları arasında en ağır bileşen olarak bilinen yaklaşık 430 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında olan turbojeneratör statoru, 1’inci güç ünitesinin türbin bölümünde kurulmak üzere depodan özel bir tekerlekli platform üzerinde taşındı. Ekipman, vinçsiz bir hidrolik donanım sistemi kullanılarak türbinin bulunduğu kota kaldırıldı. Kapsamlı işleme hazırlık aşamasında, zeminin ağırlığa dayanabilmesi için türbin bölümü sıfır kot tabanı da güçlendirildi. Bu işlem için ayrıca 18 metreden yüksek özel kolonlar ve statorun kurulum yerine taşınmasına yardımcı olan bir ray hattı da kuruldu.

Montaj devam ediyor

Nükleer güç santrallerinin kilit bölümlerinden biri olan makine odası veya türbin bölümünde, reaktör bölümünden gelen ısıtılmış buharın enerjisi mekanik enerjiye ve ardından da turbojeneratör aracılığı ile elektriğe dönüştürülüyor. Türbin bileşenlerinin montajıyla eş zamanlı olarak, Akkuyu NGS 1. Güç Ünitesi ünitesinin türbin bölümünde pompalar, boru hatları ve diğer ekipmanların montajı planlandığı şekilde yapılıyor.







