AKSUNGUR SİHA’dan yeni başarı: Ankara’dan Sinop’a uydu kontrolüyle gidip 30 km menzilden hedefi tam isabet vurdu

Daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız olarak 49 saat havada kalarak önemli başarılara imza atan; TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKSUNGUR SİHA, bugün bir ilke daha imza attı.

Uydu kontrolüyle Ankara'dan Sinop'a

AKSUNGUR SİHA, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara’dan havalanıp, uydudan kontrolle Sinop açıklarına gitti ve 20.000 feet irtifada 30 km menzilden belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

Yeni hedef 45 km menzil

AKSUNGUR’la, yakın zamanda menzili 45 km’ye çıkararak KGK-SİHA-82 ile yeni bir başarı daha elde edilmesi hedefleniyor.

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AKSUNGUR, gündüz/gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yükler ile icra eden ve Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemi.

OYNAT 00:31 Aksungur SİHA ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurduğunu duyurdu.



Başkan Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA'larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum dedi.

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