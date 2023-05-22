Aksungur'a yakın markaj: Almanya'da gündem oldu

Haberde "Aksungur ile ilgili ne biliyoruz?" diye sorularak şu cevap verildi: "Aksungur Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından geliştirildi. Anka drone temel alınarak inşa edilen drone'un gelişimi yaklaşık bir buçuk sene sürdü" denildi. Aksungur'un gözetleme, keşif ve düşmana yönelik saldırılar için kullanılabileceğini ifade eden gazete, Aksungur'un özelliklerini bir bir saydı: "Aksungur, Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemi. Aksungur 25000 ft'e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel motoruna sahip."