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Ekonomi

Aksungur'dan büyük başarı: Yerli motorla 30 bin feet

TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet’lik yüksekliğe ulaştı. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte Aksungur bir başarıya daha imza attı.

17:58 - 13/11/2023 Pazartesi
DHA
Aksungur

Aksungur

TürkHavacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı. Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı" denildi.

Şirketin ayrıca, Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi.

#Aksungur
#TUSAŞ
#TEI
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