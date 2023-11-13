Aksungur'dan büyük başarı: Yerli motorla 30 bin feet

TürkHavacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

AKSUNGUR bulutların üzerinde yeni bir başarıya imza attı. 💪🏼 Milli olarak geliştirilen TEI-PD170 motoruyla 30 bin ft. yükseklikte uçuş gerçekleştirdi. @TEI_TUSAS pic.twitter.com/r4HKtlxoWT

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı. Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı" denildi.