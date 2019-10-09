Ekonomi Albaraka Türkten yayıncılık atağı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albaraka Türk'ten yayıncılık atağı

Albaraka Türk, yayıncılık dünyasına katıldı. Yayınlara tercüme eserlerle başladıklarını, telif eserleri de Türk okuyucusuna ulaştırmak istediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Geçmişte güzel eserler verdik. Bundan sonra da kültür sanat çalışmalarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melikşah Utku (soldan dört) Ahmet Faruk Çağlar (soldan beş)
Melikşah Utku (soldan dört) Ahmet Faruk Çağlar (soldan beş)

Kuruluşundan bu yana çok sayıda prestij eseri okuyucuyla buluşturan Albaraka Türk yayıncılık dünyasına katıldı. Albaraka Yayınları'nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera'da gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, basın mensupları ve finans sektörü temsilcileri katıldı. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, yayınlara tercüme eserlerle başladıklarını, telif eserleri de Türk okuyucusuna ulaştırmak istediklerini kaydetti.

İLK YAYINLAR EKONOMİDEN

Albaraka Yayınları ilk olarak iktisat, finans ve yönetim alanlarında önemli telif ve tercüme eserleri literatüre kazandırmayı amaçlıyor. Bu noktaya yılların birikimiyle gelindiğini ifade eden Utku, “Müşterilerimizin ve kamuoyunun uzun zamandır arzuladığı, görmek istediği bir çatıyı kurmuş olduk. Geçmişte güzel eserler verdik, bu vesileyle çok daha güzel eserlerle ve kültür sanat çalışmalarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. dedi. Utku, Albaraka Türk'ün Türkiye'nin ilk faizsiz bankası olduğunu belirterek, tarihten mimariye, çocuk edebiyatından sanata, seçkin birçok eserin neşrini gerçekleştirdiklerini aktardı.

GEÇMİŞİNDEN GÜÇ ALIYORUZ

Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar da bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkacaklarını söyledi. Çağlar, “Bunu yaparken birikimleri çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için çalışacağız” dedi. Finans, iktisat ve yönetim kategorileriyle sınırlı kalmayacakları aktaran Çağlar, orta ve uzun vadede edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi alanlarda Türkçe yayın dünyasının önemli ve belirleyici bir oyuncusu olmayı hedeflediklerini vurguladı.

FUARA HAZIRLANIYOR

Kitap fuarlarında da yer alacaklarını dile getiren Çağlar, yaklaşık 60 eserle yayıncılık sektörüne giriş yaparak kısa zamanda yayın yelpazesini çeşitlendireceklerini kaydetti. Yurt içinde ve dışında açılan sergilere değinen Çağlar, bu sergilerin sanatseverlerde bir doyum oluşturduğunu, bundan sonra önemli kurumlarla iş birliği içinde yeni konseptler geliştirmek istediklerini anlattı. İstiklal Caddesi'ndeki şubenin üst katını etkinlik alanı olarak hazırlamak istediklerini dile getiren Çağlar, “Editörlük atölyelerinden çocuk sinemalarına, basın lansmanlarından fotoğraf sergilerine birçok etkinlik planlıyoruz. Sadece klasik İslam sanatlarıyla sınırlı kalmayıp çağdaş sanatları da besleyecek, doyuracak, onlara imkan tanıyacak bir zemin oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

İlk kitaplar dağıtıldı

  • Melikşah Utku, “İnanıyorum ki Albaraka Türk'ün üstlendiği bu misyon, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık AŞ çatısı altında büyüyerek daha nice değerli eserin okurlarla buluşmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılanlara Albaraka Yayınları'nın ilk kitaplarından “İş Yerinde Merhamet - İnsanı ve Şirketi Yücelten Sessiz Güç”, “Medeniyet Analizi Metametodoloji ve Metodoloji” ve “İslami Finansın Küresel Önderleri - Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları” eserleri takdim edildi.

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