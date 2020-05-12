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Ekonomi Albayrak Grubu öğrencilere endüstri 40ı anlatacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albayrak Grubu öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Albayrak Grubu öğrencilere endüstri 4.0'ı anlatacak

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, başarılı şirketlerin profesyonel yöneticileriyle, iş arayan gençleri dijital platformda buluşturan Öğrenci Kariyeri'nde, endüstri 4.0'ı ve grubun teknoloji yatırımlarını paylaşacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, Öğrenci Kariyeri'nde, endüstri 4.0'ı ve Albayrak Grubu'nun teknoloji yatırımlarını anlatacak.

Albayrak Grubu'nun açıklamasına göre, şirketlerin başarılı isimleriyle, mesleki branşlarına ve ilgi alanlarına göre öğrencilerle profesyonelleri dijital platformda buluşturan Öğrenci Kariyeri, kariyer sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

  • Bir grup üniversite öğrencisinin girişimiyle 2013 yılında üniversite ve kariyer odaklı hedeflerle kurulan Öğrenci Kariyeri, bugün dijital platformda başlayacak.

Günde 4 oturumda gerçekleşen platformda, endüstri 4.0, insan kaynakları, mühendislik, satış ve pazarlama zirveleri gerçekleşecek. Zirve kapsamında 14 Mayıs'ta konuşacak Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nalbant, Endüstri 4.0 Dijital Oturumunda, öğrencilere grubun endüstri 4.0 yatırımlarını ve dünyada 4. sanayi devrimini anlatacak.

Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant

Programın ana medya sponsorluğunu gzt.com üstlendi. GZT, öğrencilere, molalarda ödüllü online bilgi yarışmaları düzenleyecek ve etkinlik esnasında staj başvuruları alarak, GZT'de kariyer imkanı da sağlayacak.

"Gençlerle endüstri 4.0'ı anlatmak için buluşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nalbant, grubun inşaattan, lojistiğe, turizmde ve liman işletmeciliğinden, medya sektörüne kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerle, dünyada ve Türkiye'deki endüstri devrimlerinin tarihçesini ve özellikle içinde bulunduğumuz 4. endüstri devrimini anlatmak için bir araya geleceğiz. Albayrak Grubu olarak bu teknolojik devrimde yerimizi nasıl aldığımızı örnekleri ile anlatmaya çalışacağım. Dünyada endüstri 1.0'a mekanik üretimle başlayan dünya sanayi tarihi, bugün yapay zeka, blockchain ve robotik teknolojilerle gelişti. Albayrak Grubu olarak, teknolojideki bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

"Program online mecralardan da takip edilebilir"

Erdal Nalbant, teknolojiyi hem açık kaynak ürünlere yatırım yaparak hem de siber güvenlikten taviz vermeden sürdürme arzusunda olduklarını kaydederek, 4. endüstri devriminin kritik basamaklarından olan "nesnelerin interneti (Iot)" sistemlerini aktif biçimde devreye aldıklarını aktardı.

Varaka kağıt, sukkar gibi imalat gerçekleştirdikleri fabrikalarda hem üretimin hem de depolama ve sevkiyat süreçlerinin her anını takip etmek için en son teknolojileri kullandıklarını anlatan Nalbant, şu bilgileri verdi:

"Kullandığımız teknolojilere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının strateji belgesinde yerini bulan milli teknoloji hamlesi rehberliğinde geliştirilen ürünleri de dahil ediyoruz. Siber güvenlik çalışmalarımızda aylık ortalama 1 milyon zararlı e-posta saldırısına uğruyoruz. Aylık 2 bin adet virüs saldırısını durduruyoruz. Ortalama 900 binin üzerinde de internetten sızma saldırılarını engelliyoruz. Tüm çalışmalarımızda yenilikleri yakından izliyoruz. Programı izlemek isteyen gençler, canlı olarak Linkedin, YouTube, Öğrenci Kariyeri web ve mobil uygulama mecralarından takip edebilir. Ayrıca grubumuzun dijital kanallarından da bu anlar yayınlanacak."

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