Alfemo’dan yüzde 200’lük büyüme hedefi

Alfemo, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF 2026) yenilenen koleksiyonlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, markanın yeni dönem hedeflerini Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya paylaştı. Fuara ilişkin Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Kaya, satın alma sürecinin ardından ilk kez fuara katıldıklarını vurgulayarak, beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Yaklaşık 30 yılda mobilya sektöründe kendini kanıtlamış güçlü bir marka olan Alfemo’nun TMSF süreci ve el değiştirmelerle yorulduğunu belirten Kaya, fuarın her anlamda başarılı geçtiğini dile getirdi. Zeren Group çatısı altında dönüşüm sürecine giren marka, büyüme stratejisini üretim, perakende ve dijital kanalları kapsayan bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Alfemo, IIFF 2026 kapsamında Salon 8, Stant 831’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİNE GİRDİK

“Her yıl bu fuara katılıyoruz ancak bu yıl bizim için ayrı bir anlam taşıyor” diyen Kaya, “Zeren Group çatısı altına girdikten sonraki ilk fuarımız. Beklentimizin üzerinde bir fuar oluyor. Dün çok iyiydi, bugün de iyiydi, yarın daha da iyi olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeren Group satın almasının ardından Alfemo’da kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girildiğini belirten Kaya, hem üretim hem de operasyon tarafında önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Kaya, “Zeren Group çatısı altına girdikten sonra ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci başladı. Fabrika tarafında ve operasyonlarda yatırımlar yaptık, istihdam sağladık, dijital kanallara yatırım yaptık. 2026’yı 450-500 kişilik bir istihdamla tamamlayacağız. Yeniden yapılanma sürecini hızla hayata geçirdik" dedi.

HEDEF 110 MAĞAZA

Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Kaya, “Bu yıl için yüzde 200 büyüme hedefi koyduk. Yıl sonunda hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Yurt dışındaki fuarlara katılmak da planlarımız arasında. Bunun için hazırlık yapacağız” dedi. Zeren Holding’in Alfemo markasını 8 ay önce satın aldığını hatırlatan Kaya ayrıca, satın alma sonrası GES projesi dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Ürün tarafında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Kaya, “Portföyümüzün yaklaşık yüzde 55’ini yeniledik. Ürün ekibimiz çok yoğun çalışıyor. Tasarım ve ürün geliştirme tarafında ciddi bir emek var. Markayı teslim aldığımızda 55 mağazamız vardı. 2025’i 75 mağaza ile kapattık. Yakın zamanda açacağımız mağalarla sayımızı artıracağız. 2026 sonuna kadar 35 mağaza daha açıp toplamda 110 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Büyüme için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK MALİYETLER SEKTÖRÜ ZORLUYOR

Sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde de bulunan Tolga Kaya, 2025 yılının mobilya sektörü açısından zorlu geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: “2025, sektörel anlamda çok keyifli bir yıl olmadı. İşçilik maliyetleri arttı, faizlerin yüksek olması sektörü olumsuz etkiliyor. Evlilik oranlarının düşmesi satışları etkiliyor ama boşanma oranları arttığında da insanlar yeniden mobilya alıyor. Son iki yılda sektörde bir durağanlaşma var. Önümüzdeki süreçte faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları artacaktır, konut satışlarının artması da mobilya sektörünün ivmelenmesi anlamına geliyor.”

Biz küçülmedik, üzerine koyduk

Sektörde birçok oyuncunun gider tarafında daralmaya gittiğini hatırlatan Kaya, Alfemo’nun bu süreçte ters yönde ilerlediğini vurguladı. Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, “Sektörde birçok firma küçülmeye giderken biz istihdamı artırdık. Küçülme olmadı, aksine üzerine koyarak devam ediyoruz. Son 5 ayda hedeflediğimiz performansların da üzerine çıktık” dedi.







