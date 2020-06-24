Alıcısı çıktı: Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.
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