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Ekonomi Alıcısı çıktı Aras Kargoyu Avusturyalılar alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alıcısı çıktı: Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

Alıcısı çıktı: Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor

Rekabet Kuruluna, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ'nin tek kontrolünün, Avusturyalı şirkete devrine ilişkin başvuruda bulunuldu.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.

Aras Kargo satılıyor
EKONOMİ
Aras Kargo satılıyor
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