Alışveriş ve tatilde önceliğimiz güven: 'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı

Hayatımızın her alanına yerleşen internet alışveriş alışkanlıklarımızı da yeniden dizayn etti. Daha önce görerek, dokunarak aldığımız ürünleri, şimdilerde güvenilir internet sitelerinden tek tıkla satın alıyoruz. Kapımıza kadar gelen bu hizmeti oldukça cazip bulan vatandaşlar, yılda birkaç kez gidilen tatilleri de internete emanet etmiş durumda. Her ay Türk halkının tüketim ve kullanım eğilimlerini Benim Markam araştırmasıyla ölçen Areda Piar, bu diziye bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların internet ve tatil sitesi alışkanlıklarını ortaya çıkaran araştırmaya göre, en çok tercih edilen alışveriş sitesi yüzde 24 ile Hepsiburada.com oldu. Tatil için internet kullanan katılımcılara göre de etstur.com yüzde 22,9’la en çok tercih edilen site.

'Benim Markam’ araştırması

TÜKETİCİYLE DUYGUSAL BAĞ

8-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelini temsil eden bin 100 kişinin katıldığı araştırma kantatif araştırma tekniklerinden CAWI ile gerçekleşti. Türkiye’deki lider markalar ile Türk halkı arasında kurulan güven-beğeni-sadakat temalı duygusal bağı da gözler önüne seren araştırma, markalara kurumsal iletişim stratejilerini belirleme fırsatı sunarken, çalışmalarını yeniden gözden geçirme imkanı da tanıdı.

EKONOMİ Banka güven vermeli: Areda kamuoyunun nabzını ölçüyor

ALIŞVERİŞTE İLK TIK HEPSİBURADA’YA

Araştırmaya göre en çok tercih edilen Hepsiburada.com’u, yüzde 13,6 ile Gittigidiyor, yüzde 10,5 ile Trendyol, yüzde 7,9 ile n11 takip etti. Listede yer alan diğer internet siteleri şöyle şekillendi: “AliExspress yüzde 7,7, kitapyurdu.com yüzde 4,5, media markt yüzde 4,2, çiçek sepeti yüzde 2,9, yemek sepeti yüzde 2,8”. Araştırmada güven-beğeni-sadakat skoru sıralamalasında yüzde 22,9 ile başı çeken etstur’u, yüzde 13,7 ile trivago, yüzde 7,9 ile jolly ve yüzde 7,5 ile enuygun.com takip etti. Listede yer alan diğer siteler şöyle: “Prontotour yüzde 5,6, booking.com yüzde 4,8, tatil.com yüzde 4,4, tatilbudur.com yüzde 4,3, tatilsepeti yüzde 3,7, odamax yüzde 3,7, anitur.com yüzde 3,1, tatilsitesi.com yüzde 2,7”

REKLAM

EKONOMİ Türkiye'nin 'benim' dediği markalar: Dondurma ve çikolata sektöründe güven duyulan firmalar belli oldu

ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Aşağıdakilerden hangisi internetten alışveriş yapacağınız web sitesini seçerken sizin için önemli kriterdir” sorusuna yüzde 94,6 oranında ‘güvenilen bir internet sitesi olması’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 4’ü ‘kullanım kolaylığı sunan bir internet sitesini’ tercih edeceğini belirtirken, yüzde 1,5’i ise ‘vazgeçemediği bir internet sitesinin’ alışverişlerinde önemi olduğunu beyan etti. Araştırmada yer alan “İnternet sitelerinden hangisi internetten alışveriş yapacağınız web sitesini seçerken sizin için de en önemli kriterdir” sorusuna güvenli alışveriş diyenlerin oranı yüzde 34,3 oldu.

TATİLE DE GÜVENLE GİDİLİR

Aynı soruya indirim ve kampanyalar diyenlerin oranı yüzde 13,6, teslimat hızı cevabını verenlerin oranı ise yüzde 12,4 olarak şekillendi. Kapıda ödeme seçeneğine göre web sitesini seçenlerin oranı ise yüzde 10,1. Tatil web sitesi seçerken tercih edilen kriterlerin de sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 64,8’i ‘güvenilen bir tatil sitesi’ yanıtını verdi. Araştırmada ‘tercih edilen, bilinen bir tatil web sitesinden tatil satın alabileceğini ifade edenlerin oranı yüzde 34,2 olurken, bu soruya vazgeçemediğiniz bir tatil web sitesini kullanacağını beyan edenlerin oranı yüzde 1’de kaldı. Araştırmada yer alan “Tatil web sitelerinden tatil satın alırken aşağıdakilerden hangisi/hangileri sizin için önemli unsurlardır” sorusuna, katılımcıların yüzde 18,1’i güvenli alışveriş yanıtı verdi. İlgili soruya, katılımcıların yüzde 14,7’si indirim ve kampanyalar, yüzde 14,2’si tatil sitesinin bilinirliği, yüzde 13,5’i iade seçeneği, yüzde 11,4’ü ise geçmiş deneyimler yanıtı verdi.

REKLAM

EKONOMİ Benim Markam tüketiciye mercek tuttu: Areda Survey araştırmanın ikincisini yayınladı

GÜVEN DUYGUSUNU TESİS ETMELİSİNİZ

Yusuf Akın

Güven duygusunun bu ayki araştırmada da güçlü bir şekilde öne çıktığını aktaran Areda Genel Müdürü Yusuf Akın, insanoğlunun her ilişkisinde olduğu gibi tüketici sıfatlarını kuşandığı anda da en büyük beklentisinin güven olduğunun görüldüğünü ifade etti. Akın sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketici emin olmak istiyor yani insan her sıfatta ve şartta; anne, tüketici, seçmen, baba, esnaf, öğrenci, çocuk da olsa, uyurken, öğrenirken, alıp satarken veya öğrenirken de. Ve onu arıyor hikayesi boyunca. İşte; online alışveriş ile ilgili konuyu değerlendirirken, tüketicinin bu temel insani duygusunu tesis edecek bir iş tasarımına çalışmalı markalar.”

Markalara bağlılık ölçüldü

Benim Markam araştırmasının “güven, beğeni, sadakat” üçlemesi üzerinden, tüketicinin tercih ettiği markalara olan bağlılık şiddetini ölçtüğünü aktaran Yusuf Akın, tüketici cephesinin bu ayki kategorileri olan alışveriş siteleri ve tatil siteleri alanında da önce güven dediğini belirtti. Alışveriş siteleri için “güvenilen olma” durumu neredeyse ilk ve tek tercih sebebi olduğuna dikkat çeken Akın, tatil sitelerinde güvenin yanı sıra bilinirliğinde önem arz ettiğini vurguladı.

REKABET ÜST DÜZEYDE

Hepsiburada’nın, çevrimiçi alışveriş sitesi tüketici nezdindeki karşılığını “Benim Markam Ağustos 2020”’de açık ara bulduğuna da değinen Akın, “Gittigidiyor ile Trendyol arasındaki tatlı yarışın, N11 ile AliExpress arasında kıyasıya bir rekabete dönüştüğü görülüyor” dedi. Markalar arasındaki rekabetin, tüketicinin avantajına olacağınınaltını çizen Akın, “Tatil web sitelerindeki yarışa baktığımızda ise; etstur diğer markalara göre tüketicisiyle arasında daha sıkı bir bağ oluşturarak kategori liderliğinde güvenli bir seyahat yaparken trivago nun takibinde olduğunu görüyoruz. Jolly ve en uygun arasındaki nefes kesen yarışın ise, yine tüketiciye yarayacağını öngörebiliriz” diye konuştu.