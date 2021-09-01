Ekonomi Alman finans devi Commerzbank analisti Tatha Ghose Cari açığın azalması Türkiyenin büyümesine katkı sağlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alman finans devi Commerzbank analisti Tatha Ghose: Cari açığın azalması Türkiye'nin büyümesine katkı sağlıyor

Avrupa'nın en büyük bankalarından biri olan Commerzbank'ın, Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyümesini yorumladı. Cari açığın azalmasının Türkiye'nin büyümesine katkı sağladığını söyleyen Ghose, "Bu yıl için Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini tahmin ediyorduk. 2. çeyrek büyüme rakamından sonra bu yıl yüzde 9'luk bir büyüme söz konusu olabilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Alman finans devi Commerzbank analisti Tatha Ghose: Cari açığın azalması Türkiyenin büyümesine katkı sağlıyor
Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre baz etkisiyle yüzde 21,7'lik büyüme kaydetti.

YÜZDE 9'LUK BİR BÜYÜME OLABİLİR

Ghose, Türkiye'nin büyüme rakamına dair yaptığı değerlendirmede, "Bu yıl için Türkiye'nin yüzde 8 büyümesini tahmin ediyorduk. Bugünkü 2. çeyrek büyüme rakamından sonra bu yıl yüzde 9'luk bir büyüme söz konusu olabilir" dedi.

HÜKÜMETİN ÖNLEMLERİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

İkinci çeyrek büyümesinde baz etkisinin yüksek olduğunu anlatan Ghose, hükümetin ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için aldığı önlemlerin de büyümeyi desteklediğini vurguladı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İYİYE GİDİYOR

Tatha Ghose, Türkiye ekonomisinin iyi gittiğini gösteren ölçütlerden birinin ödemeler dengesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin ödemeler dengesinin, geçen yıl çok kötü seviyelerde olduğunu kaydeden Ghose, ancak son dönemde Türkiye'nin cari açık/GSYH oranının azalmaya başladığını vurguladı.

BÜYÜMEYE YÜZDE 1'DEN FAZLA KATKI

Cari açık/GSYH oranındaki azalışın çeyreklik bazda Türkiye'nin büyümesine yüzde 1'den fazla katkı sağladığını belirten Ghose, "Kovid-19 salgınının seyri, başta 4. çeyrek olmak üzere gelecek çeyreklerde büyüme üzerinde etkili olmaya devam edecek. Özellikle çip kıtlığı başta olmak üzere tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, küresel ekonominin görünümü konusunda endişeleri artırıyor" şeklinde konuştu.

GENÇ NÜFUS AVANTAJ SAĞLIYOR

Gelecek dönemde Türkiye'nin büyümesinin önünü açabilecek faktörlere değinen Ghose, uzun vadeli büyüme konusundaki avantajlar açısından Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha genç bir nüfusa sahip olmasına dikkati çekti. Ghose, Türkiye ekonomisinde mali disiplin konusunda endişelerinin olmadığını anlatarak, “Harcamalar ve bütçe konusunda endişemiz yok" dedi.

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