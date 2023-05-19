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Ekonomi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını sattı

Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin ardından Volkswagen de Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığını bildirdi.

14:15 . 19/05/2023 Friday
AA
Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının Avilon adlı Rus şirketine satışının tamamlandığı duyuruldu.


Şirkete ait Kaluga’da bulunan üretim tesisinin de anlaşma kapsamında satıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşmanın Rus yetkililer tarafından da onaylandığı kaydedildi.


Rus haber ajansı İnterfaks'ın 12 Mayıs tarihli haberinde, anlaşmanın 125 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti. Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.


#Almanya
#Rusya
#Volkswagen
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