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Ekonomi

Alman turizm operatöründen Türkiye tahmini: Bu yaz çok güçlü geçecek

Alman turizm operatörü TUI tarafından yapılan açıklamada, rezervasyonların 2020 yılının başından itibaren gerçekleşen koronavirüs salgını öncesi döneme kıyasla ilk defa daha yüksek seviyeye çıkmasıyla beraber güçlü bir yaz sezonunun beklendiği belirtildi.

11:04 . 14/06/2023 Çarşamba
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Salgın dönemi sonrası talep artıyor.

Salgın dönemi sonrası talep artıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre seyahat edecek kişiler fırsatları yakalamak için geçen yıla kıyasla ortalama iki hafta öncesinden rezervasyon yaparken, İspanya'nın Mallorca adası ve Türkiye'nin tatil kenti Antalya oldukça talep görüyor.


TUI, grevlerin neden olabileceği seyahatlerdeki aksamalara ve belirsiz ekonomik görünüme rağmen geçen ay bu yıl için güçlü gelir ve yüksek kâr beklediğini açıklamıştı.


TUI'nin Almanya grup başkanı Stefan Baumert, "Güçlü bir yaz sezonu geçirmeye hazırlanıyoruz, son birkaç haftada konuk sayımız ilk defa 2019'un üzerine çıktı" dedi.



#turizm
#TUI
#Türkiye
#rezervasyon
2 saat önce
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