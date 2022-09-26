Ekonomi Almanlardan politikacılara çağrı Enerji fiyatları düşmezse ekonomi çökecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Almanlardan politikacılara çağrı: Enerji fiyatları düşmezse ekonomi çökecek

Almanya'da belediyeler ve enerji şirketlerinin politikacılara yönelik elektrik ve gaz fiyatlarını en kısa sürede düşürme baskısı giderek artıyor. Fiyatlara sınırlayıcı önlemler getirilmezse 'ekonomik çöküş' riski olacağı belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanlardan politikacılara çağrı: Enerji fiyatları düşmezse ekonomi çökecek
Arşiv

Enerji şirketleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için politikacıların "acil ve cesurca" müdahalede bulunmasını istiyor.

Almanya'daki son müşterilerin yüzde 62'sine elektrik sağlayan ve yüzde 67’sine gaz sunan belediye şirketlerinin temsilciliğini yapan Almanya Belediye Şirketleri Birliği (VKU) Genel Müdürü Ingbert Liebing, ülkede elektrik ve gaz fiyatlarına sınırlayıcı önlemler getirilmemesi halinde "ekonomik çöküş" riski olacağını belirtti.

Yardım paketlerine ihtiyaç var

Hızlı yükselen tüketici fiyatları, sıkıntılı tedarik zincirleri ve sanayi için enerji tedarik sözleşmelerinin eksikliğinin tüm ekonominin zayıf noktası haline geldiğini vurgulayan Liebing, şimdi ihtiyaç duyulan şeyin "hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen büyük yardım paketleri" olduğunu savundu.

Bunu başarmanın en iyi yolunun vergi indirimleri ve muhtaç hanelere doğrudan yardım olduğunu belirten Liebing, "Ancak sürekli artan gaz ve elektrik fiyatlarının gücünün ek fiyat desteğini gerekli kıldığını da görüyoruz. Bu nedenle VKU, özel konutları ve sanayiyi rahatlatan geçici bir elektrik ve gaz freni çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı
DÜNYA
Enerji krizi Avrupa’yı parçaladı: Toplantı öncesi anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı

"Yüksek enerji fiyatları, toplumu temellerinden sarsma potansiyeli taşıyor"

Almaya Enerji ve Su İdaresi Birliği (BDEW) Genel Müdürü Kerstin Andreae de yüksek enerji fiyatlarının insanlar ve ekonomi üzerinde önemli bir yük olduğunu ve toplumu temellerinden sarsma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Andreae, Handelsblatt gazetesi aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, Alman politikalara "acil bir çağrı" ile enerji fiyatlarıyla ekonominin ve insanların üzerindeki yükün hızlı ve fark edilir şekilde hafifletilmesinin merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor
DÜNYA
AB ülkelerinde enerji krizi tartışmaları sürüyor

Ne olmuştu?

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesi, elektrik temininin kesintiye uğramaması ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış; enflasyonu körüklerken, hanehalkı ve şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bu arada, yüksek enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da enflasyonun ağustosta yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9 ile ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizi derinleşiyor: Üye ülkelerden elektrik tüketimlerini düşürmeleri isteniyor
Şiddeti körüklüyor

'Şiddeti körüklüyor'

Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına sert tepki.
TOKİ için tarih verdi

TOKİ için tarih verdi

​Sosyal konut projesine başvuru sayısı 5 milyon adayandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçi ve öğrencilere müjde​

​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir yıl geçici çıkarma kararı verildi

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.
Bursa'nın<br>en lezzetli festivali

Bursa'nın
en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

​Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

69 ülke Türkiye'den satın alıyor.

'250 bin konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak'

​İşte 24 saat kesintisiz görev yapan araçların özellikleri

​İstanbullular dikkat: İSKİ'den açıklama geldi

MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.