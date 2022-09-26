Almanlardan politikacılara çağrı: Enerji fiyatları düşmezse ekonomi çökecek

Enerji şirketleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gaz ve elektrik fiyatlarını düşürmek için politikacıların "acil ve cesurca" müdahalede bulunmasını istiyor.

Almanya'daki son müşterilerin yüzde 62'sine elektrik sağlayan ve yüzde 67’sine gaz sunan belediye şirketlerinin temsilciliğini yapan Almanya Belediye Şirketleri Birliği (VKU) Genel Müdürü Ingbert Liebing, ülkede elektrik ve gaz fiyatlarına sınırlayıcı önlemler getirilmemesi halinde "ekonomik çöküş" riski olacağını belirtti.

Yardım paketlerine ihtiyaç var

Hızlı yükselen tüketici fiyatları, sıkıntılı tedarik zincirleri ve sanayi için enerji tedarik sözleşmelerinin eksikliğinin tüm ekonominin zayıf noktası haline geldiğini vurgulayan Liebing, şimdi ihtiyaç duyulan şeyin "hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilen büyük yardım paketleri" olduğunu savundu.

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Bunu başarmanın en iyi yolunun vergi indirimleri ve muhtaç hanelere doğrudan yardım olduğunu belirten Liebing, "Ancak sürekli artan gaz ve elektrik fiyatlarının gücünün ek fiyat desteğini gerekli kıldığını da görüyoruz. Bu nedenle VKU, özel konutları ve sanayiyi rahatlatan geçici bir elektrik ve gaz freni çağrısı yapıyor." ifadelerini kullandı.

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"Yüksek enerji fiyatları, toplumu temellerinden sarsma potansiyeli taşıyor"

Almaya Enerji ve Su İdaresi Birliği (BDEW) Genel Müdürü Kerstin Andreae de yüksek enerji fiyatlarının insanlar ve ekonomi üzerinde önemli bir yük olduğunu ve toplumu temellerinden sarsma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Andreae, Handelsblatt gazetesi aracılığıyla yaptığı değerlendirmede, Alman politikalara "acil bir çağrı" ile enerji fiyatlarıyla ekonominin ve insanların üzerindeki yükün hızlı ve fark edilir şekilde hafifletilmesinin merkezi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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Ne olmuştu?

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrası enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesi, elektrik temininin kesintiye uğramaması ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış; enflasyonu körüklerken, hanehalkı ve şirketler üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Bu arada, yüksek enerji ve gıda fiyatları, Almanya'da enflasyonun ağustosta yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9 ile ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.