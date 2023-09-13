Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ancak yılın başında ivme kazanabilir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS-UZAM), Nevşehir Valiliği, Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeomorfoloji Derneği ve Kapadokya Jeopark iş birliği ile düzenlenen Uluslar Arası Bölgesel Jeomorfoloji Kongresi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. Kongreye katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, "Güney Afrika’dan Kanada’ya, Japonya’dan Avustralya ve Yeni Zelanda ya kadar katılımcımız var. Bu alanın gerek bilimsel, gerekse turizm açısından tanınmasında faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.