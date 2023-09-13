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Ekonomi

Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ülke ekonomisi ancak yılın başında ivme kazanabilir

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin ancak gelecek yılın başında yeniden yükselişe geçecek.

13:18 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, Alman ekonomisinde durumun iki yönlü olduğu belirtilerek,
“Bir yandan, çalışanların ücret artışı ve yatırımların artmasıyla yurt içi ekonomik faaliyetler yavaş yavaş hızlanırken ve diğer yandan küresel ekonomik gelişmenin zayıf seyrini sürdürmesi nedeniyle dış talebin daha da kötüleştiği”
aktarıldı.
Mevcut ekonomik göstergelerin genel olarak henüz gelecek aylarda sürdürülebilir bir iyileşmeye işaret etmediği belirtilen Bakanlık raporunda,
"Bu nedenle ekonominin üçüncü çeyrekte çok zayıf kalması olası ve muhtemelen ancak yılın başında ivme kazanacak”
değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 oranında daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülecek tek G7 ülkesi olacak.


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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS-UZAM), Nevşehir Valiliği, Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Jeomorfoloji Derneği ve Kapadokya Jeopark iş birliği ile düzenlenen Uluslar Arası Bölgesel Jeomorfoloji Kongresi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. Kongreye katılan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, "Güney Afrika’dan Kanada’ya, Japonya’dan Avustralya ve Yeni Zelanda ya kadar katılımcımız var. Bu alanın gerek bilimsel, gerekse turizm açısından tanınmasında faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.


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#Ekonomi
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