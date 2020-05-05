Alo 170'e koronavirüsle mücadele sürecinde 4,8 milyon çağrı ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Alo 170 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşların hizmetlere ulaşması için yoğun bir çaba ve mesaiyle çalıştığını aktardı.

11 Ocak-29 Şubat arasında Alo 170'e 1 milyon 857 bin 302 çağrı geldiği bilgisini paylaşan Selçuk, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart sonrası bu rakamın yüzde 160 artışla 4,8 milyona yükseldiğini belirtti.

En çok çağrı alınan alanlardan birinin Kısa Çalışma Ödeneği olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Yılın ilk aylarında Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili bin 2 bine yakın çağrı gelirken koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nin kullanılmaya başlanması ile bu rakam 372 bin 126'ya ulaştı. ALO 170 çağrı merkezimiz vasıtasıyla Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma sürecinde firmalar bilgilendirilerek başvurularını doğru bir şekilde yapmaları sağlanıyor."

EKONOMİ Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor

İŞKUR'a gelen çağrı sayısı 1 milyon 623 bine ulaştı

Öte yandan Bakanlığın aktardığı bilgiler göre, 7/24 esasına göre hizmet veren Alo 170'te koronavirüs nedeniyle gelen çağrılara özellikle hassasiyet gösterildi. Her vatandaşla ortalama görüşme süresi 248 saniye olurken toplam görüşme süresi ise 12 milyon 743 bin 560 dakikayı buldu.

ALO 170'e yapılan çağrılarda en fazla talebin İŞKUR'la ilgili olduğu görüldü. 11 Mart'tan nisan ayının sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 milyon 623 bine yükseldi. Bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu için de 1 milyon 311 bin 423 kez arama yapıldı.

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