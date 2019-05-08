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Ekonomi Alternatif Bank aktiflerini 26,5 milyar lira seviyesine çıkardı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alternatif Bank aktiflerini 26,5 milyar lira seviyesine çıkardı

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, "Alternatif Bank olarak, yılın ilk çeyreğini başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. İş planımıza bağlı kalarak, risk yönetiminden taviz vermeden, bankamızın aktif kalitesini her zaman önceliklerimiz arasında tutarak emin adımlarla ilerledik" dedi.

Haber Merkezi AA
​Alternatif Bank'ın konsolide net karı 52,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
​Alternatif Bank'ın konsolide net karı 52,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Alternatif Bank, yılın ilk çeyreğini de hedefleri doğrultusunda tamamlayarak, konsolide rakamlara göre aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artırarak 26,5 milyar lira seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2019'un ilk 3 ayında nakdi (finansal kirama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 23,3 milyar liraya ulaşırken, mevduat hacmi ise 13,4 milyar lira oldu.

  • Bankanın konsolide net karı 52,2 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür şunlara dikkati çekti:

"Alternatif Bank olarak, yılın ilk çeyreğini başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. İş planımıza bağlı kalarak, risk yönetiminden taviz vermeden, bankamızın aktif kalitesini her zaman önceliklerimiz arasında tutarak emin adımlarla ilerledik. Öz kaynaklarımız yıl sonuna kıyasla yüzde 20 büyüdü ve sermaye yeterlilik rasyomuz yüzde 17,5 seviyesine ulaştı. Bu dönemde 272,7 milyon liralık sermaye artışımız stratejik büyüme planımız kapsamında bize güç verirken, hissedarımız The Commercial Bank'ın, Alternatif Bank ve Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin de somut göstergelerinden biri olarak önemli bir katkı sundu.

Yine bu dönemde yeni projelerimizi de devreye almaya başladık. Bunun güzel örneklerinden biri de sunduğumuz terzi usulü hizmetlerimizi özel bankacılık müşterilerimiz için Private Banking çatısı altında bir araya getirmemiz oldu. Stratejimiz doğrultusunda basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla önümüzdeki dönemde de global ve yerel piyasalardaki risk faktörlerini, gerçekleştirdiğimiz hamlelerle etkin şekilde yöneterek müşterilerimize verdiğimiz desteği artırıp, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Güçlü muhabir banka ilişkilerimiz, yeni nesil danışman şube yapımız, dijitalleşme yolunda attığımız önemli adımlar ve deneyimli kadromuzla Türkiye’nin iş ve ticaret dünyasına katma değer sunmayı sürdüreceğiz."

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