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EkonomiAltın 10 lira düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

18 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın 10 lira düştü

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 4,4590 seviyesinde dengelendi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,46 dolardan işlem görüyor. Peki son bir haftadır yükselen altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatlarında son durum...

Yeni Şafak
Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatında düne göre 10 lira düşüş var.
Cumhuriyet altınının alış ve satış fiyatında düne göre 10 lira düşüş var.

18 Mayıs Cuma günü yani bugün "Çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve gram altın ne kadar oldu?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Çünkü Kasım ayından beri altın fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Altın bu hafta içinde 183-184 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte yanıtlar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 184,82 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 182,4-187,1 lira bandında dalgalı hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 183,2 liradan tamamladı. Bugünse gram altın 184,87 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın bugün 295,46 liradan alınırken, 302,14 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise düne göre 10 lira düşüşte. Dün 1.240 liradan satılan Cumhuriyet altını bugün 1.230 liradan satışa sunuldu.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının güçlenmesi ile jeopolitik risk endişelerinin azalmasının altının ons fiyatını baskı altında tutmaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında 1.285 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirterek, "Kuzey Kore ve Çin tarafından ılımlı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Biz, altının ons fiyatının yatırımcısına halen alım için iyi fırsatlar verdiğini düşünüyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.285-1.299 dolar aralığında dalgalanmasını bekliyoruz." dedi.

18 MAYIS 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın FiyatlarıAlışSatış
Gram

184,82

184,87

Cumhuriyet

1,218,00

1,230,00

22 Ayar Bilezik

168,30

169,80

Yarım Ziynet

589,08

604,28

Çeyrek Ziynet

295,46

302,14

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