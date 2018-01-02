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TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 Ocak 2018 çeyrek altın ne kadar? Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Altın alırken dikkat

Dünya ekonomisi yeniden şekillenmeye başladığı ilk işlem gününde altın fiyatları da merak ediliyor. 2 Ocak 2018'de altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Altın almak isteyenler nelere dikkat etmeli? En çok kazandıran altın hangisi? İşte 2 Ocak 2018 altın fiyatları.

Haber MerkeziYeni Şafak
Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.
Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

Altın fiyatları 2 Ocak 2018 Salı gününe çok hafif bir yükselişle başladı. Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını, yarım altın bugün ne kadar oldu?

Gram altın fiyatı 31 Aralık 2017'de 158,88 liradan işlem görüyordu. Bugün de gram altın 158,92 liradan işlem görürken, 159,01 ile satışa başladı.

Çeyrek altın ise yılın son günü alışta 254 liradan işlem görürken satış fiyatı 260 liraydı. 2018'in ilk işlem gününde çeyrek altın 260,71 liradan satışa sunuldu.

2 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Altın FiyatlarıAlışSatış
Gram

158,92

159,01

Cumhuriyet1,053,90

1.069,82

22 Ayar Bilezik

144,70

145,70

Lira Ziynet

1.048,85

1.075,07

Yarım Ziynet

508,69

521,40

Çeyrek Ziynet

254,35

260,71

ALTIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Altın alırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar vardır. Dikkatli olmazsanız yatırım için aldığınız altın size hiç de kar sağlamayabilir. Bazen de gerçek altın aldığınızı düşünürken dolandırıcıların kurbanı olabilirsiniz

Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız. Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız. Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız

CUMHURİYET ALTINLARINA DİKKAT

Cumhuriyet altını alırken de; altının baskısının net olmasına, eğer kulpsuz ise, renginin kızıla yakın olmasına dikkat ediniz. Kulplu olan veya kulplu iken kulpu daha sonra çıkartılan altınlar, kulpsuz altına göre daha sarıya bakan renkte olur. Cumhuriyet altınlarının ziynet olanlarının çeyrek ve yarım boyutta olanları hediye amaçlı alındığında, piyasada taklit baskılarına da rastlanmaktadır. Bu nedenle, bu tür altınları alırken, yine net olmasına gramlarının ( çeyrek altının ağırlığı 1,75 gram, yarım altının gramı 3,50 gram ve daha büyükleri çeyrek altının katları şeklindedir.) tam olmasına dikkat ediniz. Cumhuriyet Altınlarının tarihinin yeni veya eski olması psikolojik bir konudur. Gramları tam olması koşuluyla eski tarihli altın almanın bir sakıncası olmaz. Siz altını geri satmanız durumunda kuyumcu eski ve yeni altınları aynı fiyatla geri alır. Cumhuriyet ve Osmanlı altınlarının çeşitlerini ve gram ağırlıklarını sitemizin ‘Sarraftan’ bölümünde bulabilirsiniz.

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