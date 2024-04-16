Altın artacak mı? Dev bankadan dikkat çeken tahmin: Bu seviyeyi görecek!

Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın tahmini dikkat çekti.
Citi, gelecek 6-18 ay için ons altın fiyatını revize etti.
Banka yeni tahminini 3 bin dolar olarak açıkladı.
2024 ve 2025'te altın ne kadar olacak?
Bu yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2 bin 500 doları aşmasını bekleyen Citi, 2 bin 500 doların aşılmasıyla birlikte güçlü bir alım desteği oluşacağını belirtti.
2025 yılı için de altın için banka tahminini 2 bin 875 dolar olarak belirledi.