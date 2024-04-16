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Ekonomi

Altın artacak mı? Dev bankadan dikkat çeken tahmin: Bu seviyeyi görecek!

ABD'li bankacılık devi Citi, Ortadoğu'da gerilimin artmasıyla beraber altın fiyatları tahmininde güncellemeye gitti.

Seren Som
09:59 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
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Arşiv

Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

ABD merkezli bankacılık devi Citi'nin altın tahmini dikkat çekti.

Citi, gelecek 6-18 ay için ons altın fiyatını revize etti.

Banka yeni tahminini 3 bin dolar olarak açıkladı.

2024 ve 2025'te altın ne kadar olacak?

Bu yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2 bin 500 doları aşmasını bekleyen Citi, 2 bin 500 doların aşılmasıyla birlikte güçlü bir alım desteği oluşacağını belirtti.

2025 yılı için de altın için banka tahminini 2 bin 875 dolar olarak belirledi.



Altın fiyatları İran-İsrail gerilimi sonrası diken üstünde! Gram çeyrek ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni yıla hızlı başlamıştı. Gram, çeyrek altın fiyatları yatırımcının takibinde. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz düşürme patikasına her geçen gün yaklaşması altın fiyatları üzerinde volatiliteyi artırıyor. Bayram öncesi ons ve gram altın yeni rekorlara imza atmıştı. Altının fiyatı, İran'ın İsrail'e insansız hava aracı ve füzelerle hava saldırısı başlatması, İsrail'in de yeni bir misilleme vereceğini açıklaması sonrası merak konusu oldu. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, 16 Nisan 2024 Salı altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...


#Altın
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#Citi
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