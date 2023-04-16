Altın çağ için ‘enerji’ depoluyoruz

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerjide altın çağına giriyor. EPDK’ya 252 bin megevatı aşan depolamalı RES (Rüzgar Enerji Santrali)-GES (Güneş Enerji Santrali) kurulumu için başvuru yapıldı. Söz konusu rakamla, Türkiye’nin mevcut kurulu gücünün yaklaşık iki buçuk katına ulaşıldı. EPDK tarafından iki haftada verilen ve bin 400 megavatı aşan ön lisanslar, sahada yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı. Bu kapsamda depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar ‘kuracakları depolama kapasitesi kadar’ rüzgâr ve güneş enerjisi santrali kurmak için TEİAŞ tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK’ya önlisans başvurusunda bulunabiliyor.

KURULU GÜCÜN 2 KATI BAŞVURU

Depolamalı enerji yatırımlarının önemine dikkat çeken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sahada kurulum ve yatırım talebindeki başvuru rakamı olan 252 bin megavatı aşmış durumda. Bu rakam bugün sahip olduğumuz kurulu gücün nerdeyse 2 buçuk katı. Bu başvuruların yaklaşık 113 bin 630 megavatı RES, 139 bin megavatı GES yatırımları” ifadesini kullandı.

TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinden alınan bağlantı görüşleri kapsamında, 403 proje için yaklaşık 26 bin 500 megavatlık kapasite tahsis edildiğini açıklayan Başkan Yılmaz, yapılacak yan sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte sahaya 40-45 milyar dolar düzeyinde yatırım yansıması beklendiğini vurguladı. Son olarak toplamda 658 megavat kurulu gücündeki depolamalı RES-GES için önlisans verilmesine karar verildiğini belirten Yılmaz, iki haftada verilen ön lisans kurulu güç toplamının bin 400 megavatı aştığını söyledi. Yılmaz bunun sahada yaklaşık 3 milyar dolar düzeyinde yatırım anlamına geldiğini kaydetti. Öte yandan, enerji depolamada önemli bir madde olan lityum maddesi Türkiye'de olmamasına rağmen, özel sektörün bu alana yatırım ilgisi ve iştahı dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Ticaret merkezi hedefinde önemli viraj

Mustafa Yılmaz. Verilen önlisansların Türkiye enerji sektörünün yatırım iştahını ve rekabetçi yapısını göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Yatırım rakamı katlanarak artacak ve 3-6 ayda sahada yansımalarını göreceğiz. Yerli doğal gazımızı üreterek ticaret merkezi hedefinde önemli bir virajı dönüyoruz” dedi. Enerji depolama tesisleri için önem arz eden lityum üretimi için de Türkiye'de önemli mesafe alındı. Türkiye bor cevherini lityuma dönüştüren Eti Maden, Lityum Karbonat Üretim Tesisini 2020 yılının Aralık ayının sonunda açtı.







